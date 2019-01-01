Испанский клуб заинтересовался футболистом "Шахтера"

Густаво Бланко Лещук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук может перебраться в испанскую Сегунду – второй по силе футбольный дивизион страны. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован "Расинг".

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Отмечается, что клуб из Сантандера намерен арендовать Густаво, тогда как "Шахтер" готов выслушать предложения лишь о полноценном трансфере игрока. Кроме того, испанский клуб настораживает высокая зарплата футболиста, которая, по неофициальным данным, составляет около 800 тысяч евро за сезон.

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Напомним, минувший сезон Бланко Лещук провел на правах аренды за "Малагу". В испанском клубе были довольны отдачей футболиста, но вот выкупить его контракт за оговоренные с "горняками" 2,5 миллиона евро не смогли из-за недостатка финансов.

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Как мы писали ранее, у игрока "Шахтера" Пихаленка возникли серьезные проблемы. По сообщению медицинской службы "Шахтера", у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован.

Напомним, в рамках четвертого тура УПЛ "Шахтер" одержал уверенную победу над "Львовом" со счетом 2:0. У "горняков" отличились Дентиньо и Марлос, а Алан Патрик упустил возможность сделать счет разгромным, не реализовав пенальти.

Смотрите обзор матча "Львов" – "Шахтер" (0:2)

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