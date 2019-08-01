"Горняки" стартовали с волевой победы / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Итоги стартового тура чемпионата Украины: автоголы, пенальти и фестиваль молодежи Кинзерский Эдуард https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 2019-08-01T09:28:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 "Шахтеру" и "Динамо" помогают соперники, "Днепру-1" - чемпионы мира

Новый наставник "Шахтера" Луиш Каштру с победы дебютировал в чемпионате Украины, не без проблем переиграв в центральном матче тура бронзового призера минувшего первенства "Александрию" (3:1).

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Говорят, что не меняют только победный состав. Но португальский коуч "горняков" после поражения от "Динамо" в Суперкубке дал возможность реабилитироваться тем самым 11 футболистам, которые вышли в основе на воскресный поединок в Одессе. И его подопечные с первых минут буквально смяли оборону "Александрии", прижав хозяев к воротам. Но в блюде под названием "тотальное преимущество" не хватало одного ингредиента, самого важного, – гола. Уже на 7-й минуте Мораес заработал пенальти, но Марлос с "точки" не смог переиграть Панькива. Еще раз фортуна ублажила кипера "желто-черных" четверть часа спустя, когда мяч после удара Хочолавы плечом угодил в стойку. Но после экватора тайма стартовый натиск "горняков" ослаб, и "Александрия", тонко почувствовав это, провела несколько острых контратак, одна из которых, перед самым антрактом, завершилась голом дебютанта команды Третьякова – 1:0.

В самом начале второго тайма ситуация могла стать вообще критичной для "горняков": Банада без помех пробивал головой с десяти метров, но не попал в створ. Этот момент не на шутку завел дончан, и они вновь основательно придавили. На этот раз с большим эффектом. Сначала Бухал, прерывая прострел Тайсона, срезал мяч в свои ворота. Потом и сам капитан "Шахтера" хлестко выстрелил в дальний угол – и это 2:1. А уже в компенсированное время Тайсон разогнал результативную атаку с участием джокеров Каштру: Бланко-Лещук прострелил на дальнюю штангу, прямо на ногу Дентиньо - 3:1.

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"ДИНАМО".Не стал менять суперкубковый стартовый состав и Александр Хацкевич. Герой воскресного матча Гармаш мог забивать уже на 10-й минуте, но не пробил Пидкивку. Потом защитник на "ленточке" остановил удар Кендзеры. А расколдовал ворота хозяев, как и в Александрии, автогол – прострел Буяльского с рикошетом от Ковтуна. Аналогии продолжились в компенсированное к первому тайму время, когда в штрафной "Карпат" был сбит Гармаш и рефери Виктор Копиевский указал на "точку". Правда, Беседин оказался удачливее Марлоса и судейский приговор привел в исполнение – 2:0. В последние 25 минут на поле у киевлян вышел Виктор Цыганков. Причем заменил он Кендзеру, а Караваев опустился на позицию правого защитника.

А за "Карпаты" в этом матче дебютировал защитник Марвин Мартинс – первый игрок из Люксембурга в истории УПЛ. Впрочем, совсем скоро число подданных великого герцога в нашем чемпионате может удвоиться: "Динамо" находится в шаге от подписания вингера японского "Джубило Ивата" Жерсона Родригеса. Ожидается, что уже сегодня игрок прибудет в Украину для прохождения медосмотра. Если все пройдет успешно, в пятницу киевляне подпишут с футболистом 3-летний контракт, детали которого уже согласованы. Японский клуб в качестве отступных за своего лучшего бомбардира в нынешнем сезоне получит 2 млн. Напомним, что именно Родригес принес победу сборной Украины в мартовском выездном поединке против Люксембурга, на последних секундах встречи срезав мяч в свои ворота.

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МОЛОДЕЖЬ РУЛИТ."Днепр-1" в своем дебютном матче в УПЛ переиграл "Олимпик" – 2:0. Причем подопечные Дмитрия Михайленко решили все уже в стартовые 10 минут поединка, благодаря голам двух триумфаторов молодежного ЧМ-2019, арендованных у "Динамо". Открыл счет Булеца после скидки от Супряги, а потом уже сам Супряга в касание замкнул прострел Назаренко. В дальнейшем команды могли не раз изменить счет, нанеся на двоих с десяток ударов в створ, но цифры на табло не поменялись. Отметим, дебют в составе "олимпийцев" опорника из Буркина-Фасо Драмана Салу, экс-игрока белградского "Партизана". Всего за несколько часов до матча он был представлен в качестве футболиста донецкой команды и вчера же включен в заявку на сезон.

Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Добавим, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером.

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