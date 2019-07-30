Клуб из Ковалевки в первом же матче добыл победу в Премьер-лиге

Тренерский штаб "Колоса" доволен результатом / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Как село вошло в историю: обзор матча "Колос" – "Мариуполь" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/091/7b5/5d40917b58b39.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/091/7b5/5d40917b58b39.jpg 2019-07-30T21:50:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Клуб из Ковалевки в первом же матче добыл победу в Премьер-лиге

В первом туре чемпионата Украины по футболу "Колос" из Ковалевки нанес поражение "Мариуполю". Этот матч стал историческим для клуба из села Киевской области – первым в высшем дивизионе страны.

Гости первыми открыли счет, после издевательского удара Фомина. Но "Колос" сумел вырвать волевую победу благодаря голам Смирного и Гавриша.

"Колос": Яшков, Максименко, Зозуля, Смирный (Лысенко, 76), Гавриш, Милько, Мигунов, Ильин, Задоя, Морозко (Парамонов, 88), Нехтий (Костышин, 82).



"Мариуполь": Худжамов, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Мишнев (Топалов, 76), Чурко (Путря, 61), Горбунов, Федорчук, Чех (Дава, 80), Вакула, Фомин.

Удаление: Максименко (84).

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Обзор первого тайма матча "Колос" – "Мариуполь"

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Обзор второго тайма матча "Колос" – "Мариуполь"

Напомним, что возобновился чемпионат Украины 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря". Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Ранее мы писали, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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