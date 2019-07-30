Как село вошло в историю: обзор матча "Колос" – "Мариуполь"

В первом туре чемпионата Украины по футболу "Колос" из Ковалевки нанес поражение "Мариуполю". Этот матч стал историческим для клуба из села Киевской области – первым в высшем дивизионе страны.
Гости первыми открыли счет, после издевательского удара Фомина. Но "Колос" сумел вырвать волевую победу благодаря голам Смирного и Гавриша.
"Колос": Яшков, Максименко, Зозуля, Смирный (Лысенко, 76), Гавриш, Милько, Мигунов, Ильин, Задоя, Морозко (Парамонов, 88), Нехтий (Костышин, 82).
"Мариуполь": Худжамов, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Мишнев (Топалов, 76), Чурко (Путря, 61), Горбунов, Федорчук, Чех (Дава, 80), Вакула, Фомин.
Удаление: Максименко (84).
Обзор первого тайма матча "Колос" – "Мариуполь"
Обзор второго тайма матча "Колос" – "Мариуполь"
Напомним, что возобновился чемпионат Украины 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря". Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.
Ранее мы писали, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":
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