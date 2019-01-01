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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Какие команды войдут в ТОП-6 по итогам первой половины сезона: прогноз Виктора Грачева

21 августа, 10:41

Кинзерский Эдуард

Виктор Грачев уверен, что в топ-шестерке точно будут "Шахтер", "Динамо", "Заря" и "Алексаендрия"

Конопля. Чемпион мира U-20 - "Десне" в помощь. Фото desna.football

Конопля. Чемпион мира U-20 - "Десне" в помощь. Фото desna.football

По итогам четырех стартовых туров украинской Премьер-лиги футбольный эксперт Виктор Грачев дал "Сегодня" свой прогноз на то, каким будут составы верхней и нижней шестерок после первой части сезона. Смотрите полную таблицу и статистику чемпионата Украины на нашем сайте.

"Команды в таблице пока идут пока плотно: один матч выиграл – на 2-3 места вверх поднялся, проиграл – на столько же опустился. Тем не менее ощущения от игры и общего состояния команд уже позволяют делать какие-то выводы, – говорит Грачев. – Четырех участников ТОП-6 можно назвать смело: "Шахтер", "Динамо", "Заря" и "Александрия". От них верхняя шестерка никуда не денется. Думаю, в этом сезоне компанию им составит и "Десна". Они в прошлом году поднабрались опыта УПЛ, а этим летом неплохо укрепили состав и своего не должны упустить".

"А вот за последнее вакантное место борьбу будут вести "Ворскла", "Мариуполь" и "Днепр-1". В отличие от пяти вышеназванных, эти команды находятся в стадии становления. Причем с "Мариуполем" и "Ворсклой" это происходит не первый год – в каждое межсезонье серьезно меняется состав. Вот я на днях работал на матче "Ворсклы", готовился к игре, собирал информацию. Оказалось, летом из команды ушло девять человек, пришло четверо. Ну и о какой стабильности игры можно говорить? То же касается и "Мариуполя": там постоянно кого-то берут в аренду, кого-то отдают обратно. "Днепр" неплохая команда, я посмотрел вживую их матч с "Ворсклой", они мне очень понравились – неплохо укомплектованы, хорошая организация игры. Но много молодежи, которой еще чуть не хватает мастерства и нужно время на адаптацию к Премьер-лиге. Но конкуренцию "Ворскле" и "Мариуполю" за место в шестерке они по-любому составят, и борьба будет посерьезнее, а главное – поинтереснее, чем в прошлом сезоне", – считает Грачев.

Смотрите видео, как "Ворскла" и "Днепр-1" сыграли вничью в последнем туре:

"По нынешней турнирной ситуации кажется, что и "Колос" способен замахнуться на топ-6, но я в это не очень верю. На старте, пока к ним только присматривались, они дважды выиграли – такое с дебютантами часто случается. Но стоило "Заре" и "Десне" настроиться на них серьезнее – и все стало на свои места, у "Колоса" сразу возникли проблемы. То, что он не проиграл в прошлом туре в Чернигове, – просто подарок фортуны".

"Львов", "Карпаты" и "Олимпик" на верхнюю шестерку точно не замахнутся. У них то тренеры меняются, то состав тасуется. В прошлом году "Львов" оказался в верхней шестерке каким-то чудом. Я на днях общался с Бакаловым (экс-наставник "Львова". – Авт.). Он говорит: "Даже для меня было удивлением, что мы в шестерку вышли", – рассмеялся Грачев. – Два сезона подряд такое не повторяется. А самая сложная ситуация у "Олимпика": четыре поражения и впереди матчи с "Динамо" и "Шахтером". А после шести поражений куда ты уже выберешься?", – говорит Грачев.

Как "Олимпик" на своем поле проиграл "Карпатам" 1:3

"Конечно, кто-то может обидеться, что их заранее "похоронили". Кто-то может так "выстрелить", что не будешь знать куда бежать. Но я анализирую то, что есть на сегодняшний день".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
4
4
0
0
10
2
8
12
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЗаряЗаряЗар
4
2
1
1
6
4
2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В П
3
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
4
КолосКолосКол
4
2
1
1
4
4
0
7
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В В П Н
5
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
6
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П Н
8
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
10
КарпатыКарпатыКар
4
1
1
2
4
7
-3
4
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
4
0
0
4
2
8
-6
0
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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чемпионат Украины Виктор Грачев футбольный эксперт СегодняСпорт

Источник: Сегодня|Спорт

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