Капитан "Днепр-1" получил наказание от УАФ за четвертое удаление в карьере

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал капитана "Днепр-1" Сергея Кравченко двухматчевой дисквалификацией за удаление в матче 4-го тура чемпионата Украины против "Ворсклы" (1:1). 36-летний футболист получил прямую красную карточку за споры с арбитром в концовке встречи.
Конфетка от Пердуты и удаление для истории: обзор зарубы "Ворскла" – "Днепр-1"
Также Кравченко получил двухматчевое отстранение в виде условного наказания до конца сезона 2019/20. Таким образом, Кравченко пропустит матчи "Днепр-1" против "Львова" и "Колоса" в Премьер-лиге.
Интересно, что для 36-летнего Сергея Кравченко это уже четвертое удаление в карьере. Последний раз он видел перед собой красный свет 1 октября 2017 года в матче Второй лиги против "Таврии" (2:1).
Видео удаления Сергея Кравченко
Ранее мы писали о скандале из-за большого пальца: как "Динамо" разругалось с Институтом травматологии. Вопреки рекомендациям отечественных медиков "Динамо" отказалось делать операцию своему датскому легионеру.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк