Капитан "Днепр-1" получил наказание от УАФ за четвертое удаление в карьере

36-летний Кравченко пропустит два следующих матча своей команды в чемпионате Украины

Сергей Кравченко / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал капитана "Днепр-1" Сергея Кравченко двухматчевой дисквалификацией за удаление в матче 4-го тура чемпионата Украины против "Ворсклы" (1:1). 36-летний футболист получил прямую красную карточку за споры с арбитром в концовке встречи.

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Также Кравченко получил двухматчевое отстранение в виде условного наказания до конца сезона 2019/20. Таким образом, Кравченко пропустит матчи "Днепр-1" против "Львова" и "Колоса" в Премьер-лиге.

Интересно, что для 36-летнего Сергея Кравченко это уже четвертое удаление в карьере. Последний раз он видел перед собой красный свет 1 октября 2017 года в матче Второй лиги против "Таврии" (2:1).

Видео удаления Сергея Кравченко

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