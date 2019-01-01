"Карпаты" одержали первую победу в сезоне, огорчив победителя Лиги чемпионов

"Олимпик" проиграл четвертый матч подряд и остается единственной командой, кто не набрал ни одного очка

Алексей Гуцуляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские Карпаты одержали первую победу в сезоне. В матче четвертого тура чемпионат Украины львовяне на выезде обыграли донецкий "Олимпик". Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Гости уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе благодаря голам Гуцуляка и Ди Франко. Во втором тайме "Олимпик" усилиями Политыло сократил отставание, но тут же Гуцуляк оформил дубль и установил окончательный счет.

Отметим, что хозяева поля с середины первого тайма играли в меньшинстве – прямую красную карточку заработал бразилец Фабиньо.

Таким образом, "Карпаты" впервые в сезоне выиграли, а вот "Олимпик" потерпел четвертое поражение подряд, а впереди у команды Жулио Сезара, который в бытность игроком побеждал в Лиге чемпионов, встречи с "Динамо" и "Шахтером".

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"Олимпик" – "Карпаты" – 1:3

Голы: Гуцуляк (26, 65), Ди Франко (42) – Политыло (62, пен)

"Олимпик": Пеньков, Снурницын (Пасич, 31), Гришко, Зотько, Цымбалюк (Пасич, 78), Завийский, Салу, Фабиньо, Тейшейра, Захеди (Политыло, 59), Диэйе.

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"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак (Якимец, 70), Кучер, Мартинс, Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Лейус, 76), Войкович, Вакуленко, Понде (Жоао Диого, 81).

Предупреждения: Диэйе (4), Фабиньо (10), Пасич (32), Вакуленко (35), Дубинчак (61).

Удаление: Фабиньо (25).

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве.

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

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