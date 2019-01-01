"Карпаты" поднялись с дна Премьер-лиги, взяв очко в матче с "Мариуполем"

В домашнем поединке с участником Лиги Европы львовяне забили свой первый мяч в сезоне. Он на счету хорвата Войковича

В чемпионате Украины по футболу сыгран последний матч третьего тура. В воскресенье, 11 августа, "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" сыграли вничью с участником Лиги Европы "Мариуполем". Счет поединка – 1:1. Добытое очко стало первым для львовян в нынешним сезоне. Благодаря ему "Карпаты" покинули дно турнирной таблицы, на котором теперь в одиночестве расположился "Олимпик", не имеющий ни единого набранного пункта.

Оба мяча на стадионе "Украина" были забиты в середине первого тайма. На 25-й минуте отличился однофамилец знаменитого болгарского шахматиста, чемпиона мира Веселина Топалова – Дмитрий Топалов. 21-летний нападающий, принадлежащий "Шахтеру", вывел "Мариуполь" вперед.

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Однако уже на 29-й минуте "Карпаты" отыгрались благодаря своему новичку – хорватскому полузащитнику Фране Войковичу. 22-летний балканец стал автором первого гола львовской команды в нынешнем первенстве. Чтобы открыть счет своим мячам в УПЛ, "Карпатам" понадобилось 209 минут.

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Напомним, что третий тур УПЛ ознаменовался выездной победой "Шахтера" над "Динамо", которая позволила "горнякам" выйти в единоличные лидеры чемпионата, а заодно взять реванш у киевлян за поражение в матче за Суперкубок-2019. Кстати, одной из "жертв" "горняков" в нынешнем первенстве ранее успели стать "Карпаты", проигравшие дончанам 0:3.

Также мы писали, что стали известные последствия обвала крыши на стадионе "АЗ Алкмаар": голландский матч "Мариуполя" в Лиге Европы, по всей видимости, перенесут на другую арену. Об этом заявил вице-президент азовцев Андрей Санин.

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