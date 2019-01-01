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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Карпаты" подписали защитника сборной Люксембурга

Сегодня, 15:58

Тим Халл официально перебрался в Украину

Тим Халл

Тим Халл / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

"Карпаты" на официальном сайте подтвердили переход защитника "Прогреса" Тима Халля. Контракт с люксембуржцем подписан на два года. Основная позиция Халля – центральный защитник.

Также 22-летний футболист способен сыграть слева в обороне и на позиции опорного полузащитника. Тransfermarkt оценивает игрока в 150 000 евро. В стартовавшем сезоне защитник сыграл во всех шести матчах своего клуба в квалификации Лиги Европы. Всего за "Прогрес" провел 23 матча, в которых забил один гол.

В 2017 году дебютировал в составе сборной Люксембурга, но больше не вызывался в национальную команду с того времени.

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Также выступал за "Льерс" из второго по силе дивизиона Бельгии, молодежку "Стандарда", немецкие "Саарбрюкен" и "Эльферсберг" из третьего по силе чемпионата.

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Фото: president.gov.ua

Как мы писали ранее, "Карпаты" поднялись с дна Премьер-лиги, взяв очко в матче с "Мариуполем". В домашнем поединке с участником Лиги Европы львовяне забили свой первый мяч в сезоне. Он на счету хорвата Войковича. Благодаря ему "Карпаты" покинули дно турнирной таблицы, на котором теперь в одиночестве расположился "Олимпик", не имеющий ни единого набранного пункта.

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Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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