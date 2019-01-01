Клебер возвращается в Украину: "Львов" усилился двумя бразильцами

Филиппе и Клебер / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Команда Премьер-лиги "Львов" объявила о подписании двух бразильских футболистов. Новичками львовян стали нападающий Филиппе и защитник Клебер. Соглашения Филиппе и Клебера с "сине-золотыми львами" рассчитаны на пять лет. Филиппе будет выступать за "Львов" под 77-м номером. 44-й номер достался Клеберу.

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19-летний Филиппе Пахтманн (Филиппе) по амплуа оттянутый форвард или центральный нападающий. Ранее он выступал на родине за "Имбитуба", "Санта Катарина", "Флуминенсе".

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20-летний Клебер да Силва Гомеш (Клебер) – центральный защитник. Предыдущими его клубами на родине были "Арагуина", "Жувентус", а также португальский "Фаренсе".

Отметим, что в середине 2000-х в Украине уже выступал Клебер, защищавший цвета киевского "Динамо". Бразильский нападающий запомнился своим неуступчивым характером, а также дракой на одной из тренировок, после которой его вскоре отправили назад в Бразилию. В чемпионате Украины он успел провести 74 матча и забить 28 голов.

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"Львов" неудачно стартовал в новом сезоне. Они одержали победу над "Десной" в стартовом туре, но затем трижды уступили. На данный момент они занимают предпоследнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Обзор предыдущего матча Львова в чемпионате Украины:

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