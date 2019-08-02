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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Кобин о матче "Шахтер" – "Карпаты": "Команда Каштру напоминает команду Луческу"

Сегодня, 15:39

Максим Мельник

Знаменитый защитник считает львовский клуб темной лошадкой нашего чемпионата

Василий Кобин

Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Кобин о матче "Шахтер" – "Карпаты": "Команда Каштру напоминает команду Луческу" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD ЧУ по футболу 2019 Знаменитый защитник считает львовский клуб темной лошадкой нашего чемпионата

В Украине стартовал новый футбольный сезон и уже совсем скоро болельщиков ждут матчи второго тура. В воскресенье "Шахтер" на своем поле сыграет с "Карпатами". Среди недели "горняки добыли волевую победу над "Александрией", а львовяне на своем поле уступили киевскому "Динамо". Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился экс-игрок "Карпат" и "Шахтера" Василий Кобин. Гранды против львов: анонс центральных матчей второго тура Премьер-лиги. "Шахтер" впервые сыграет без черных полос, а "Динамо" продолжит львовские гастроли.

- "Карпаты" в этом сезоне будут новой командой. На тренерский мостик пришел Александр Чижевский, клуб сделал много трансферов. Чего стоит ждать от новых "Карпат" в будущем сезоне?

- Я думаю, что настоящие болельщики "Карпат" ждут от команды только хорошей игры. Пришел новый наставник, сделали несколько трансферов, подтянули много своих воспитанников. Думаю, что каких-то высоких результатов от "Карпат" пока ожидать не стоит, потому что команда очень сильно обновилась и теперь это будет темная лошадка в чемпионате.

- У "Карпат" очень тяжелый календарь – в первом туре играть с "Динамо", а во втором – с "Шахтером". Выдержат львовяне в начале сезона такую   нагрузку и будут готовы к "Шахтеру" после игры с "Динамо"?

- Поскольку команда молодая, думаю, что тренерский штаб делал на этом акцент. Они знали, какой у них будет календарь в начале и с этим у команды проблем не должно быть. Физически "Карпаты" должны быть готовы к двум матчам. Не берусь прогнозировать результат, но то, что команда будет готова физически – это точно.

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- В "Шахтер" летом вернулся Дарио Срна, но уже не как игрок, а как тренер. Что сможет в этом сезоне дать горнякам именно Срна-тренер?

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- Прежде всего, новым игрокам, которые пришли в команду в течение прошлого года, Дарио поможет быстрее адаптироваться к стилю игры "Шахтера" и к жизни в клубе в целом. У Дарио есть богатый опыт и еще раньше, на правах капитана, он помогал новым игрокам и у него это хорошо получалось. Поэтому считаю, что и как тренер он будет прежде всего помогать в адаптации новым футболистам.

- Летом у "Шахтера" поменялся главный тренер. Луиш Каштру сейчас работает с командой менее двух месяцев. Несмотря на это, в матче с "Карпатами" мы все еще будем видеть "Шахтер" Фонсеки, или это уже будет "Шахтер" Каштру?

- Думаю, стиль игры "Шахтера" существенно не изменится и будет ориентирован на атаку. Если брать матч за Суперкубок против "Динамо", то "Шахтер" переигрывал соперника во многих компонентах, но вот эти три минуты команда провалила и пропустила два гола. Мне в Суперкубке "Шахтер" больше напоминал "Шахтер" Луческу, чем Фонсеки. Потому что даже ведя в счете команда продолжала атаковать, а при Фонсеке они больше думали о защите в таких ситуациях. Поэтому сейчас "Шахтер" Каштру мне больше напоминает команду времен Луческу.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Карпаты" состоится в воскресенье 4 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Билеты можно приобрести по тут.

Обзор стартового матча Шахтера в новом чемпионате Украины:

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