Конфетка от Пердуты и удаление для истории: обзор зарубы "Ворскла" – "Днепр-1"

Поединок чемпионата Украины, в котором "Ворскла" и "Днепр-1" разошлись миром 1:1, ознаменовался историческим событием для днепрян. С приставкой – минус. Команда Дмитрий Михайленко схлопотала первую красную карточку за время выступлений в высшем футбольном дивизионе страны. На последних минутах удаление заработал капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко. Правда, выгоду их численного преимущества "Ворскла" не извлекла, не успев реализовать кадровое большинство.
Интересно, что для 36-летнего Сергея Кравченко это уже четвертое удаление в карьере. Последний раз он видел перед собой красный свет 1 октября 2017 года в матче Второй лиги против "Таврии" (2:1).
Видео удаления Сергея Кравченко
Также матч "Ворскла" – "Днепр-1" отметился голом экс-форварда сборной Украины – полтавчанина Юрия Коломойца, воспользовавшегося передачей-конфеткой от своего партнера Игоря Пердуты.
Смотрите гол Коломойца с передачи Пердуты
"Ворскла" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Чичиков (50), Коломоец (54).
"Ворскла": Ткаченко, Артур, Пердута, Кане, Мартыненко, Шехич (Ребенок, 70), Петрович, Габелок, Луизао (Стрижак, 46), Чеснаков, Коломоец.
"Днепр-1": Клищук, Гуйе, Лопыренок (Сафронов, 13), Шаповал, Логинов, Кравченко, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Когут (Назаренко, 77), Чичиков, Кулиш.
Предупреждения: Шехич (7), Коркишко (26), Пердута (28), Когут (34), Чеснаков (73), Габелок (78).
Удаление: Кравченко (90).
Напомним, что четвертый тур чемпионата пропускает киевское "Динамо", чей матч с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом Алексей Михайличенко дебютирует у руля киевлян на День независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".
Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк