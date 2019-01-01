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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Конфетка от Пердуты и удаление для истории: обзор зарубы "Ворскла" – "Днепр-1"

Сегодня, 16:51

В полтавском поединке днепряне получили первую для себя красную карточку в "вышке"

Поединок чемпионата Украины, в котором "Ворскла" и "Днепр-1" разошлись миром 1:1, ознаменовался историческим событием для днепрян. С приставкой – минус. Команда Дмитрий Михайленко схлопотала первую красную карточку за время выступлений в высшем футбольном дивизионе страны. На последних минутах удаление заработал капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко. Правда, выгоду их численного преимущества "Ворскла" не извлекла, не успев реализовать кадровое большинство.

Интересно, что для 36-летнего Сергея Кравченко это уже четвертое удаление в карьере. Последний раз он видел перед собой красный свет 1 октября 2017 года в матче Второй лиги против "Таврии" (2:1).

Видео удаления Сергея Кравченко

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Также матч "Ворскла" – "Днепр-1" отметился голом экс-форварда сборной Украины – полтавчанина Юрия Коломойца, воспользовавшегося передачей-конфеткой от своего партнера Игоря Пердуты.

Смотрите гол Коломойца с передачи Пердуты

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Фото: Depositphotos

"Ворскла" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Чичиков (50), Коломоец (54).

"Ворскла": Ткаченко, Артур, Пердута, Кане, Мартыненко, Шехич (Ребенок, 70), Петрович, Габелок, Луизао (Стрижак, 46), Чеснаков, Коломоец.

"Днепр-1": Клищук, Гуйе, Лопыренок (Сафронов, 13), Шаповал, Логинов, Кравченко, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Когут (Назаренко, 77), Чичиков, Кулиш.

Предупреждения: Шехич (7), Коркишко (26), Пердута (28), Когут (34), Чеснаков (73), Габелок (78).

Удаление: Кравченко (90).

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Напомним, что четвертый тур чемпионата пропускает киевское "Динамо", чей матч с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом Алексей Михайличенко дебютирует у руля киевлян на День независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Сергей Кравченко Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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