Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу, 10 августа, в поединке третьего тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

- Конечно, мы довольны результатом. Тем более что, отправляясь на этот матч, мы рассчитывали только на победу. Команда сегодня с первой минуты показывала, что хочет. Мы доминировали в игре, кроме последних минут пяти-десяти, когда "Динамо" прижимало нас к воротам. При этом мы могли реализовать еще один явный момент. На самое главное, что добились своей цели. Теперь будем настраиваться на следующий матч.

- Что не получилось сегодня?

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- Не удалось забить то количество голов, которое мы могли забить. Нужно правильнее принимать решения на последней фазе атаки. До этих стадий мы добирались сегодня хорошо, а дальше.... Не всегда получается пройти все стадии атаки и забить мяч. Эффективность в атаке, реализация моментов – это постоянная проблема в футболе, и сегодняшний матч не стал исключением.

- Не стало ли вам обидно, что "Динамо" реализовало свой первый же голевой момент?

- В таких ситуациях всегда расстраиваешься. Но это футбол, его часть, такое надо принимать и правильно реагировать, что мы сегодня и сделали, отлично проявив себя во втором тайме. У нас получалось играть на обоих флангах, нам давалась вариативность игры. Очень хороший матч с нашей стороны. Как, впрочем, и в недавнем поединке за Суперкубок Украины, но тогда результат был иным.

Напомним, что в матче за Суперкубок "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером" - 2:1.

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