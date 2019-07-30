У Чернигова гол забил Фаворов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

"Львов" добывает волевую победу над "Десной" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/08c/242/5d408c2425119.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/08c/242/5d408c2425119.jpg 2019-07-30T21:27:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Голы бразильцев во втором тайме принесли "горожанам" три очка

В первом туре чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" на своем поле принимала ФК "Львов". Матч имел серьезную подоплеку, ведь в прошлом сезоне обе команды боролись за первую шестерку УПЛ. В очном противостоянии "Львов" обыграл "Десну" и пошел бороться за еврокубки, а черниговский клуб опустился во второю группу, где команды боролись за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Хозяева первыми открыли счет, после навеса с фланга головой отправил мяч в сетку Д. Фаворов. Но после перерыва львовяне сумели добыть волевую победу. Сначала Пернамбуко в касание завершил атаку. А перед финальным свистком Алваро протолкнул мяч в сетку. "Львов" добывает три очка, которые очень пригодятся в соперничестве за ТОП-6.

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"Десна" – "Львов" – 1:2

Голы: Д. Фаворов (32) – Пернамбуко (54), Алваро (86)

Напомним, что возобновился чемпионат 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря". Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Ранее мы писали, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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