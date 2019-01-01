"Мариуполь" арендовал игрока "Шахтера"

Андрей Кулаков этот сезон проведет в аренде

Андрей Кулаков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Мариуполь" подписал контракт с нападающим "Шахтера" Андреем Кулаковым. Как сообщает официальный сайт приазовцев, футболист будет выступать за "Мариуполь" на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

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Кулаков является воспитанником академии харьковского "Металлиста" и перебрался в "Шахтер" в 2016 году. В прошлом молодежном чемпионате Украины Кулаков стал лучшим бомбардиром, забив 14 голов в 28 матчах первенства.

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После трех сыгранных матчей "Мариуполь" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, но сыграл на один матч меньше из-за переноса встречи с "Динамо" на сентябрь.

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Напомним, что "Мариуполь" стал первым украинским клубом, прекратившим выступление в текущем сезоне еврокубков. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" уступил АЗ из Алкмара.

Зато борьбу за групповой этап продолжает луганская "Заря", которая в ответном матче обыграла ЦСКА и вышла на испанский "Эспаньол". Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 августа.

Обзор матча АЗ – "Мариуполь":

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