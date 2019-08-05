Вячеслав Танковский / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" перед Лигой Европой арендовал игрока "Шахтера" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-05T21:49:41+03:00 ЧУ по футболу 2019 Вячеслав Танковский вновь вернулся в "Мариуполь"

Полузащитник "Шахтера" Вячеслав Тансковский продолжит карьеру в другом украинском клубе – "Мариуполе", о чем сообщает официальный сайт "Приазовцев". За команду Александра Бабича 23-летний хавбек будет выступать на правах аренды, которая будет рассчитана до конца года.

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В сезоне 2013/14 Вячеслав сыграл шесть игр в юношеской Лиге УЕФА за "Шахтер" U-19. В сезоне 2015/16 Вячеслав провел в аренде в "Заре" – 13 игр в Премьер-лиге. В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл четыре игры за "Шахтер" в УПЛ, в сезоне 2017/18 – одну. В сезоне 2017/18 Вячеслав уже выступал за мариупольскую команду – девять игр. Минувший сезон Вячеслав провел в "Шахтере" и "Арсенале". Также Танковский выступал за различные юношеские и молодежные сборные Украины.

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Ранее сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с победителем пары "Брюгге" – ЛАСК.

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На этой же стадии сыграет луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника встретится с софийским ЦСКА. А перед этим луганчане пробились в следующий раунд Лиги Европы:украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории.

Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.

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