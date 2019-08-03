Матч уровня Лиги Европы: обзор поединка "Мариуполь" – "Александрия" в чемпионате Украины

"Мариуполь" одержал первую победу в новом чемпионате Украины. Во втором туре Премьер-лиги участник Лиги Европы обыграл бронзового призера прошлого сезона "Александрию". Все голы были забиты во втором тайме. Сначала счет в матче ударом с пенальти открыл Руслан Фомин, а затем Владислав Вакула удвоил преимущество хозяев поля. Артем Ситало в компенсированное время лишь сократил отставание в счете.
Таким образом, "Александрия" проиграла второй матч подряд на старте сезона, а "Мариуполь" набрал первые очки.
"Мариуполь" – "Александрия" – 2:1
Голы: Фомин (77, пен), Вакула (83) – Ситало (90+5)
"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Яворский, Чех, Федорчук, Чурко (Дава, 84), Мишнев (Топалов, 75), Вакула, Фомин (Кащук, 81).
"Александрия": Панькив, Бухал, Бабогло, Мирошниченко, Пашаев, Ковалец, Лучкевич (Ситало, 80), Банада, Третьяков (Шастал, 43), Гречишкин, Безбородько.
Предупреждения: Мирошниченко (11), Вакула (19), Бабогло (45), Безбородько (56), Ковалец (79).
Сегодня также будет сыгран поединок Премьер-лиги во Львове. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк