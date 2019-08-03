Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Матч уровня Лиги Европы: обзор поединка "Мариуполь" – "Александрия" в чемпионате Украины

Сегодня, 20:13

Голы и лучшие моменты матча двух еврокубковых представителей Украины

Матч уровня Лиги Европы: обзор поединка "Мариуполь" – "Александрия" в чемпионате Украины ЧУ по футболу 2019 Голы и лучшие моменты матча двух еврокубковых представителей Украины

"Мариуполь" одержал первую победу в новом чемпионате Украины. Во втором туре Премьер-лиги участник Лиги Европы обыграл бронзового призера прошлого сезона "Александрию". Все голы были забиты во втором тайме. Сначала счет в матче ударом с пенальти открыл Руслан Фомин, а затем Владислав Вакула удвоил преимущество хозяев поля. Артем Ситало в компенсированное время лишь сократил отставание в счете.

Таким образом, "Александрия" проиграла второй матч подряд на старте сезона, а "Мариуполь" набрал первые очки.

Реклама

"Мариуполь" – "Александрия" – 2:1
Голы: Фомин (77, пен), Вакула (83) – Ситало (90+5)

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Яворский, Чех, Федорчук, Чурко (Дава, 84), Мишнев (Топалов, 75), Вакула, Фомин (Кащук, 81).

В тренде
"Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров

"Александрия": Панькив, Бухал, Бабогло, Мирошниченко, Пашаев, Ковалец, Лучкевич (Ситало, 80), Банада, Третьяков (Шастал, 43), Гречишкин, Безбородько.

Предупреждения: Мирошниченко (11), Вакула (19), Бабогло (45), Безбородько (56), Ковалец (79).

Сегодня также будет сыгран поединок Премьер-лиги во Львове. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Днепр-1Днепр-1Дне
1
1
0
0
0
2
2
3
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
ШахтерШахтерШах
1
1
0
0
1
3
2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ДинамоДинамоДин
1
1
0
0
0
2
2
3
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В
4
ЗаряЗаряЗар
1
1
0
0
0
1
1
3
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
5
ЛьвовЛьвовЛьв
1
1
0
0
1
2
1
3
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
1
1
0
0
1
2
1
3
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
7
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
8
ВорсклаВорсклаВор
1
0
0
1
1
0
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница -1
Результаты последних матчей: П
9
ДеснаДеснаДес
1
0
0
1
2
1
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
10
ОлимпикОлимпикОли
1
0
0
1
2
0
-2
0
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница -2
Результаты последних матчей: П
11
КарпатыКарпатыКар
1
0
0
1
2
0
-2
0
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница -2
Результаты последних матчей: П
12
АлександрияАлександрияАле
2
0
0
2
5
2
-3
0
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят
Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Как действует яичница на организм человека: трудно поверить
Как действует яичница на организм человека: трудно поверить