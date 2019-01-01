Михайличенко установил клубный рекорд "Динамо"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На днях "Динамо" официально объявило имя нового тренера. Им стал Алексей Михайличенко – легендарный в прошлом полузащитник, наставник киевлян в 2002-2004 годах, бывший тренер молодежной и национальной сборных Украины.

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Вернувшись на должность "рулевого" в родной команде, Алексей Александрович установил клубный рекорд: перерыв между его первой и второй каденциями составляет ровно полтора десятилетия-с лета 2004 по лето 2019-го. Таким образом Михайличенко перекрыл предыдущий рекорд, державшийся более семи десятилетий и принадлежал Константину Шегоцкому: у того перерыв между периодами работы главным тренером "Динамо" составлял 13 лет (1934 и 1947 годов).

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Также добавим, что определился тренерский штаб Алексея Михайличенко в "Динамо". Свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко и его штаб проведут 24-го августа.

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

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Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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