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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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На матче "Динамо" – "Шахтер" протестируют VAR

Сегодня, 15:01

Система заработает лишь в этом поединке

/ Фото: AFP

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирован в офлайн-режиме во время матча третьего тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером".

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Главным арбитром VAR назначен Николай Балакин, его ассистентом будет Владимир Володин. Матч состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало – 17.00. Это единственный матч тура, в котором будут тестировать VAR.

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Напомним, что недавно арбитр отменил красную карточку для  Уэйна Руни после просмотра видеоповтора. Знаменитый английский нападающий не был удален с поля в матче регулярного чемпионата Североамериканской лиги футбола (MLS) против ФК "Даллас".

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Кстати, это не первый грубый фол в исполнении экс-форварда сборной Англии и "Манчестер Юнайтед". Ранее  Уэйн Руни заработал удаление за грубый фол в MLS. Тогда принять правильное решение главному арбитру встречи помогла система VAR.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге система VAR должна заработать с февраля 2020 года:

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Источник: Официальный сайт Комитета арбитров ФФУ

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