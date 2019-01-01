"Набейте тату себе на лбу": фаны "Динамо" затроллили испанского форварда Франа Соля

Фран Соль - на переднем плане / Фото: Facebook

После неудачного камбека Алексея Михайличенко на пост главного тренера "Динамо", которое не смогло выиграть даже у худшей команды чемпионата Украины "Олимпика" (1:1), испанский форвард киевлян Фран Соль решил изменить свои ноги.

27-летний нападающий, ставший самой дорогой покупкой "Динамо" последних лет, но за 8 восемь месяцев забивший всего два мяча за киевлян, отправился на прием к татуировщику, и тот набил Франу Солю новые рисунки на ногах. Фото этого процесса появилось на странице футболиста в Instagram.

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Правда, у многих болельщиков "Динамо" известие о новой татуировке Франа Соля вызвало раздражение. "Лучше бы на лбу написали – "Олимпик". И так – всем игрокам "Динамо", "Фран, когда голы будут?" – пишут в соцсетях недовольные болельщики "бело-синих".

Смотрите, как Фран Соль забивал "Олимпиакосу" полгода назад

Напомним, ранее в "Динамо" рассказали, как вытирали сопли Русину после игнора от Хацкевича. Тренер динамовской U-19 Олег Венглинский вспомнил о депрессиях юного нападающего, которого нещадно критиковал экс-коуч главной команды киевлян.

Также мы писали, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

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