Наставник "Александрии" – лучший тренер четвертого тура УПЛ

Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Наставник "Александрии" Владимир Шаран признан лучшим тренером четвертого тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги. Так решило в понедельник Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав матчи тура, сообщает официальный сайт этой организации.

Полузащитник "Александрии" стал лучшим игроком четвертого тура УПЛ

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"Подопечные Владимира Шарана в гостях нанесли поражение луганской" Заре "- 2:1. Это первый проигрыш команды Виктора Скрпиника. После девяти матчей без побед команда Шарана потихоньку входит в ритм. Она уже имеет два выигрыша подряд, причем, успех в поединке с "Зарей" достаточно показателен и подтверждает мнение, что "Александрия" может удачно использовать тренерскую установку на прессинг, атлетичный и насыщенный футбол", – отмечается в сообщении.

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В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

А "Шахтер" с жуткой травмой и двумя голами оторвался от "Динамо" уже на шесть очков. "Горняки" не испытали проблем с прохождением обороны "Львова". Но рискуют потерять сразу двух игроков из-за повреждений.

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