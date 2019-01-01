Наставник ФК "Львова" Блавацкий стал лучшим тренером в пятом туре УПЛ

Богдан Блавацкий / Фото: официальный сайт УПЛ

Премьер-лиги назвала лучшего тренера по итогам пятого тура чемпионата Украины. Награда досталась коучу "Львова" Богдану Блавацкому. Ранее под его руководством львовяне на выезде победили "Днепр-1" со счетом 3:2 . Украинский специалист получил 4,6 балла из возможных пяти.

Этот поединок также запомнился жутким столкновением, которое случилось в конце первого тайма. В борьбе за верховой мяч головами врезались друг в друга украинский защитник "Днепра" Александр Сафронов и бразильский полузащитник "Львова" Педро.

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Самый знаковый поединок пятого тура чемпионата Украины состоялся в НСК "Олимпийский". "Динамо" проводило первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сменившего Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян после вылета команды из Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" был "Олимпик", ранее отправивший в отставку победителя ЛЧ в составе "Реала" Жулио Сезара.

Как мы писали ранее, в "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка. 20-летний полузащитник Владислав Вакула специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибалу.

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