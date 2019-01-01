"Не требуйте невозможного": Ребров эмоционально высказался об увольнении Хацкевича

По мнению экс-наставника киевлян, причина неудач команды - не в тренере, а в бюджете

Сергей Ребров. Фото - Fradi.hu

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров, с 2014 по 2017 год возглавлявший киевское "Динамо", отреагировал на отставку Александра Хацкевича и назначение новым коучем киевлян Алексея Михайличенко.

"Я смотрю каждый матч "Динамо" Киев, – признался Сергей Ребров. – Как отреагировал на смену главного тренера? Это решение президента клуба. Только он и вправе принимать подобные решения. А все мы, кому небезразлично киевское "Динамо", должны принять эту смену тренера и помочь новому наставнику тем, что в наших силах. Задача выступать в Лиге чемпионов стоит перед киевским "Динамо" постоянно, в каждом сезоне, и ситуация, когда за три года эта задача не была выполнена, наверное, и привела президента клуба к решению о смене тренера".

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва проиграл в квалификации ЛЧ "Динамо" (Загреб)

При этом Сергей Ребров отметил, что, на его взгляд, киевскому "Динамо" практически нереально сейчас бороться за попадание в групповой раунд ЛЧ – и дело тут не в тренере.

"Убежден, что все болельщики "Динамо" ждут от команды как реальной борьбы с "Шахтером" за золотые медали, так и выхода команды в групповой турнир Лиги чемпионов, – говорит Сергей Ребров. – Но при том бюджете, который сейчас есть, это сделать крайне сложно. Может, и невозможно. Поэтому нужно трезво оценивать ситуацию с комплектацией команды и не требовать от главного тренера команды чего-то, что оторвано от этой ситуации, оторвано от реальности. Назначение Алексея Михайличенко? Не хочу обсуждать эту тему. Повторюсь, речь о решении, которое принял президент клуба".

Смотрите, как "Динамо" брало свой последний трофей при Хацкевиче

Напомним, 24 августа киевское "Динамо" сыграет с "Олимпиком" первым матч после назначения Алексея Михайличенко преемником уволенного Александра Хацкевича. Накануне президент "Динамо" отреагировал на критику болельщиков, недовольных назначением Михайличенко. "Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением, – заявил Игорь Суркис. – Они меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу".

Хотя Михайличенко и не провел еще ни одного матча у руля киевского "Динамо", его команда уже опустилась на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама