Ненужные Хацкевичу – в ударе: Русин и Леднев, забив селянам, помогли "Заре" выбить "Динамо" из зоны ЛЧ

Назарий Русин / Фото: Twitter

Луганская "Заря" продолжает удачную серию на старте сезона под руководством нового тренера Виктора Скрипника. В поединке третьего тура УПЛ против главной сенсации начального отрезка чемпионата – сельского "Колоса" – "Заря" одержала победу со счетом 3:1. Отметим, что матч проходил на столичной "Оболонь-Арене".

"Заря" открыла счет на 27-й минуте благодаря шикарному штрафному в исполнении Богдана Леднева, арендованного у "Динамо".

Спустя 7 минут "Колос" отыгрался – свой дебютный гол в УПЛ забил 22-летний сын главного тренера команды из Ковалевки Руслана Костышина – Денис Костышин.

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Однако после этого за дело взялся другой игрок "Динамо", выступающий в "Заре" на правах аренды, – Назарий Русин, оказавшийся ненужным Александру Хацкевичу. На 45+1 минуте он забил свой премьерный гол в футболке луганчан, отличившись головой, а уже на 46-й – отметился ассистом на Владислава Кабаева.

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Обыграв "Колос" со счетом 3:1, "Заря" вышла на второе место в чемпионате Украины, обойдя на одно очко "Динамо" и выбив таким образом киевлян из зоны Лиги чемпионов.

Как мы писали ранее, в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан, а общался с друзьями, с которыми знаком еще по выступлениям за U-19.

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