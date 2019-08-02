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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Один из лучших защитников в истории Украины стал игроком "Карпат"

Сегодня, 13:03

Победитель Кубка УЕФА после вояжа в Турцию вернулся доигрывать на родину

Александр Кучер

Александр Кучер / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Один из лучших защитников в истории Украины стал игроком "Карпат" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80 ЧУ по футболу 2019 Победитель Кубка УЕФА после вояжа в Турцию вернулся доигрывать на родину

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 36-летним защитником Александром Кучером. Продолжительность действия соглашения – один год. Во Львове опытный защитник будет выступать под 5-м номером. Кучер присутствовал на дебютном матче "Карпат" в стартовавшем чемпионате Украины против "Динамо" (0:2), но наблюдал за матчем с трибуны.

Александр Кучер родился 22 октября 1982 в Киеве. Начинал заниматься футболом в столичной школе "Атлет". На профессиональном уровне дебютировал в второлиговых харьковском "Арсенале".  Впоследствии выступал за донецкий "Металлург", армянский "Бананц" и харьковский "Металлист".

В мае 2006 года подписал контракт с донецким "Шахтером", в составе которого провел 11 сезонов, выиграл все возможные украинские трофеи, завоевал Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов.

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Смотрите как Александр Кучер в предыдущий раз забивал в чемпионате Украины:

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Предыдущей командой футболиста был турецкий "Кайсериспор", где он провел два сезона. Также Кучер сыграл более полусотни матчей за национальную сборную Украины.

Дебютировать в "Карпатах" Кучер может уже в ближайшее воскресенье в матче против своей бывшей команды "Шахтера". Гранды против львов: анонс центральных матчей второго тура Премьер-лиги. "Шахтер" впервые сыграет без черных полос, а "Динамо" продолжит львовские гастроли.

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футбол чемпионат Украины Карпаты Львов Александр Кучер

Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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