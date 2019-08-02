Один из лучших защитников в истории Украины стал игроком "Карпат"

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 36-летним защитником Александром Кучером. Продолжительность действия соглашения – один год. Во Львове опытный защитник будет выступать под 5-м номером. Кучер присутствовал на дебютном матче "Карпат" в стартовавшем чемпионате Украины против "Динамо" (0:2), но наблюдал за матчем с трибуны.
Александр Кучер родился 22 октября 1982 в Киеве. Начинал заниматься футболом в столичной школе "Атлет". На профессиональном уровне дебютировал в второлиговых харьковском "Арсенале". Впоследствии выступал за донецкий "Металлург", армянский "Бананц" и харьковский "Металлист".
В мае 2006 года подписал контракт с донецким "Шахтером", в составе которого провел 11 сезонов, выиграл все возможные украинские трофеи, завоевал Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов.
Смотрите как Александр Кучер в предыдущий раз забивал в чемпионате Украины:
Предыдущей командой футболиста был турецкий "Кайсериспор", где он провел два сезона. Также Кучер сыграл более полусотни матчей за национальную сборную Украины.
Дебютировать в "Карпатах" Кучер может уже в ближайшее воскресенье в матче против своей бывшей команды "Шахтера". Гранды против львов: анонс центральных матчей второго тура Премьер-лиги. "Шахтер" впервые сыграет без черных полос, а "Динамо" продолжит львовские гастроли.
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