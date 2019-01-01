Один удар, и тот – голевой: как "Десна" умудрилась увезти три очка из Днепра

Тренер "Десны" Александр Рябоконь / Фото: Facebook

Поединок третьего тура УПЛ между "Днепром-1" и "Десной", в котором днепряне потерпели свое первое поражение в "вышке", войдет в историю нынешнего чемпионата Украины как один из самых скучных его матчей. На двоих соперники сподобились нанести всего один точный удар в створ, и тот оказался голевым – форвард черниговчан Филиппов принес своей команде три гостевых очка.

"Мы с "Днепром-1" сыграли много матчей, но они были товарищескими. И нам ни разу не удавалось победить. Тем приятнее эта победа, – заявил после матча главный тренер "Десны" Александр Рябоконь. - Затяжки времени с нашей стороны? Все команды пытаются на последних минутах удержать преимущество. На мой взгляд, откровенной симуляции не было".

Обзор матча "Днепр-1" – "Десна" – 0:1

"Днепр-1" – "Десна" – 0:1

Гол: Филиппов (67)

Филиппов (67) "Днепр-1": Андрей Клищук, Александр Сафронов, Дмитрий Коркишко (Александр Кобахидзе 60), Владимир Полевой, Сергей Булеца (Сергей Кравченко 67), Сергей Логинов, Игорь Когут, Александр Назаренко, Юрий Вакулко (Станислав Кулиш 71), Максим Лопыренок, Владислав Супряга

Андрей Клищук, Александр Сафронов, Дмитрий Коркишко (Александр Кобахидзе 60), Владимир Полевой, Сергей Булеца (Сергей Кравченко 67), Сергей Логинов, Игорь Когут, Александр Назаренко, Юрий Вакулко (Станислав Кулиш 71), Максим Лопыренок, Владислав Супряга "Десна": Евгений Паст, Владислав Огиря, Орест Кузык (Егор Картушов 61), Александр Филиппов, Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля 86), Андрей Гитченко, Артем Фаворов, Андрей Мостовой, Максим Имереков, Денис Фаворов, Максим Дегтярев (Виталий Ермаков 77)

Евгений Паст, Владислав Огиря, Орест Кузык (Егор Картушов 61), Александр Филиппов, Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля 86), Андрей Гитченко, Артем Фаворов, Андрей Мостовой, Максим Имереков, Денис Фаворов, Максим Дегтярев (Виталий Ермаков 77) Предупреждения: Александр Сафронов (46), Дмитрий Коркишко (57), Юрий Вакулко (59), Игорь Когут (81) – Владислав Калитвинцев (24), Максим Дегтярев (44)

Тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко – в негодовании. Фото – Facebook

Напомним, что по итогам третьего тура "Карпаты" поднялись с дна Премьер-лиги, взяв очко в матче с "Мариуполем". В домашнем поединке с участником Лиги Европы львовяне забили свой первый мяч в сезоне. Он на счету хорвата Войковича.

В свою очередь, "Заря" на глазах у Беринчика и "шпионов" обыграла в Киеве сенсационный "Колос". Луганчане в игре с селянами показали свои удары разведчикам из Испании и знаменитому украинскому боксеру.

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