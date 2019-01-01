"Олимпик" подписал албано-македонского хавбека

Это уже 10-й новичок клуба

Демири Имери / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Полузащитник Демир Имери продолжит карьеру в "Олимпике". С 23-летним игроком подписан контракт сроком на 2,5 года. Он будет выступать под 31-м номером.

Хавбек родился в северной Македонии, также имеет гражданство Албании. Основная позиция – правый полузащитник, также способен сыграть центрального и левого хавбека. Тransfermarkt оценивает футболиста в 100 000 евро.

Ранее футболист играл за македонские "Шкендию-79", "Горизонт Турново", "Ренову", албанскую "Камзу" и финский "Кеми". Последним клубом Имери была мальтийская "Моста", за которую он забил три гола в шести матчах.

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В 5-м туре УПЛ "Олимпик" сыграет с "Динамо" Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может состояться сразу два тренерских дебюта. Накануне президент "Динамо" отреагировал на критику болельщиков, недовольных назначением Михайличенко.

Ранее мы писали, что в "Олимпике" назвали имя тренера на матч с "Динамо". Президент донецкого клуба ведет переговоры с иностранцем, а к игре с киевлянами "олимпийцев" готовит Климовский.

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" (1:3)

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