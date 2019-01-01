"Олимпик" подписал экс-игрока "Валенсии"

Иван Зотько / Фото: Instagram

Защитник Иван Зотько подписал контракт с "Олимпиком", об это сообщил сам футболист на своей странице в Instagram. Детали его соглашения с дончанами пока остаются неизвестными.

В Украине 23-летний защитник с 2015 по 2016 год выступал за харьковский "Металлист". Позже, Зотько перешел в "Валенсию", но не провел в ее основном составе ни одного матча, где выходил на поле лишь в составе резервной команде. Далее были испанские "Эльче" и "Льейда", в составе которых Зотько суммарно провел девять матчей.

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"Олимпик" после трех сыгранных туров идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч команда Жулио Сезара проведет дома 18 августа против "Карпат".

Кстати, на выходных первую победу "Александрии" в новом сезоне украинской Премьер-лиги принес чудо-гол Дениса Безбородько.Нападающий "желто-черных" пробил с лету из-за пределов штрафной – точно в ближнюю "девятку". Голкипер "Олимпика" Халими лишь проводил мяч глазами.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины"Александрия" - "Олимпик":

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