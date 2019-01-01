"Он меня не любит": в "Динамо" рассказали, как вытирали сопли Русину после игнора от Хацкевича

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

Бывший форвард "Днепра" и "Динамо" Олег Венглинский, сейчас работающий ассистентом главного тренера динамовской команды U-19, рассказал о том, как приводил в порядок Назария Русина после конфликтов игрока с Александром Хацкевичем. Напомним, бывший тренер киевлян Хацкевич то и дело критиковал 20-летнего Русина, называя его чуть ли не главным виновником неудач команды, притом что Назарий довольно регулярно забивал. В итоге неугодный Хацкевичу форвард перебрался на правах аренды в "Зарю", где сразу стал топ-забивалой команды.

"Русин очень хорошо себя проявлял и забивал, важные мячи забивал, – вспоминает свое сотрудничество с Русиным Олег Венглинский. – Тот Русин, с которым я работал два года назад, когда я только начал с ним работать, и нынешний Русин – это вообще два разных человека. Очень хорошо знаю его психологию, много было у меня с ним индивидуальных бесед. Бывало, приходит: "Николаевич, он меня не любит" (вероятно, речь идет об Александре Хацкевиче – Авт.). Я говорю ему: "Назарчик, ну ты же не красна девица, чтобы тебя любили. У него таких, как ты, вагон и маленькая тележка. Ты должен конкурировать, стараться. А потом, в любой момент, выйти и забить мяч. Готовить себя, а шанс у тебя будет".

Смотрите, как Русин забивал в "Динамо"

"Общаемся полчаса, час, рассказываю ему истории, вытираю ему сопли, потом выходит улыбающийся, оживает и затем делает свое дело. Я знаю его психологию. Он очень чувствителен, его ранит несправедливость, – продолжает Венглинский. – К нему надо найти подход. И тот, кто найдет тот подход, кто установит с ним контакт, то он горы ради того человека обратит. У него такой характер, у него нет середины. Он всегда хочет побеждать, забивать, играть в основном составе. Его только надо правильно направлять и правильно использовать", – заключил Олег Венглинский.

Смотрите, как Русин забивает за "Зарю"

Как мы писали ранее, забивала, которого Хацкевич выжил из "Динамо", тонко пошутил над увольнением белоруса. В ответ на новость об отставке Хацкевича с поста главного тренера "Динамо" Русин разместил у себя в Instagram сообщение: "Добрый день", к которому прикрепил невероятно довольный смайлик.

Также мы писали, что "Динамо" не намерено продавать Русина. "Русин забивает, дай бог, чтобы он вернулся забивным нападающим в "Динамо", как и Супряга. Потому что на них всех мы рассчитываем. Мы не рассматриваем предложения продажи. По Булеце также", – заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

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