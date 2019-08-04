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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины

Сегодня, 16:00

Текстовая трансляция матча второго тура чемпионата Украины в Харькове

"Шахтер" впервые сыграет в новой форме

"Шахтер" впервые сыграет в новой форме / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 ЧУ по футболу 2019 Текстовая трансляция матча второго тура чемпионата Украины в Харькове

В воскресенье, 4 августа, в Харькове донецкий "Шахтер" проведет первый домашний матч сезона. В рамках второго тура чемпионата Украины "горняки" на стадионе "Металлист" встретится с львовским "Карпатами". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

Накануне этой встречи "Шахтер" представил дизайн домашнего комплекта формы на следующий сезон. Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой "Шахтер" 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. А слоган "Триумф навсегда" олицетворяет жажду больших побед и память о добытых трофеях.

"Шахтер" стартовал в новом сезоне Премьер-лиги волевой победой над бронзовым призером прошлого чемпионата "Александрией", при этом Марлос еще и не реализовал пенальти. Эта победа стала для Луиша Каштру дебютной во главе донецкого клуба в официальных матчах, так как поединок за Суперкубок Украины он проиграл.

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"Карпаты" начали сезон неудачно – дома львовяне всухую проиграло "Динамо", пропустив два мяча в раздевалку. Теперь же команде Александра Чижевского предстоит проверка чемпионом.

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"Шахтер" и "Карпаты" в межсезонье:

Во время межсезонья "Шахтер" не сделал ни одной покупки. В клуб вернулись из аренд нападающие Густаво Бланко Лещук, Даниил Сикан и полузащитник Александр Питхаленко. Зато команду покинули Иван Ордец, Валерий Бондарь и Веллингтон Нем.

А вот "Карпаты" кардинально поменяли состав. Летом команду покинуло более 10 человек, среди которых лидеры команды Сергей Мякушко, Денис Мирошниченко, Папа Гуйе, а на смену им пришла многочисленная группа, среди которых можно выделить экс-игроков "Лацио" Франьо Прце и Абукар Мохамед, динамовец Владислав Дубинчак, а последним новичком стал победитель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" Александр Кучер.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Карпаты":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.16, на ничью – 6.50, на победу "Карпат" – 11.50.

История встреч "Шахтер" – "Карпаты"

  • Всего сыграно 60 матчей: +40=8-12. Мячи 22:42
  • На поле "Шахтера" – 30 матчей: +26=4-0. Мячи 75:12
  • В Премьер-лиге сыграно 52 матча: +35=8-9. Мячи 112:36
  • На поле "Шахтера" в ПЛ – 26 матчей: +22=4-0. Мячи 67:10

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Источник: Сегодня|Спорт

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