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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Опрос: назовите лучших игроков украинского класико "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня, 19:35

Проголосуйте за лучшего в составе "Динамо" и "Шахтера" после очного поединка наших грандов в третьем туре

"Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:2. Фото fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:2. Фото fcdynamo.kiev.ua

В субботу в стартовом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на выезде обыграл "Динамо". Поединок прошел на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Луиша Каштру. Мы проводили онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер" с видеоповторами голов и комментариями ключевых моментов поединка.

"Шахтер" первым открыл счет в матче: на 21-й минуте Жуниор Мораес забил красивый гол пяткой после прострела с правого фланга. Мяч после удара бразильца с украинским паспортом, ранее выступавшего за "Динамо", полетел в дальний угол, а голкипер киевлян Денис Бойко не спас свою команду.

На 39-й минуте новичок "Динамо" Жерсон Родригес сравнял счет. После удара Дениса Гармаша из-за пределов штрафной мяч отлетел от голкипера "горняков" Андрея Пятова, а Родригес в борьбе с защитниками головой отправил мяч в ближний угол.

На 64-й минуте победный мяч оформил Марлос. Он сам вошел в штрафную киевлян и пробил – мяч рикошетом от Миколенко полетел в ближний угол.

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Предлагаем вам проголосовать за лучшего, по вашему мнению, игрока в составе "Динамо" и "Шахтера".

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Фото: Getty Images

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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Источник: Сегодня|Спорт

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