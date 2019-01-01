Падение "Динамо": букмекеры пересмотрели коэффициент на победу киевлян в чемпионской гонке с "Шахтером"

Теперь на завоевание динамовцами "золота" дают всего 38 процентов. Вероятность триумфа "горняков" серьезно выросла

Фавориты чемпионата / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После трех туров украинской Премьер-лиги букмекеры существенно обновили котировки на чемпиона страны сезона-2019/2020. Основанием для этого стала субботняя победа "Шахтера" над "Динамо" со счетом 2:1, после которой "горняки" с 9 очками стали единоличными лидерами первенства, а киевляне с шестью набранными пунктами скатились на третье место.

Если перед стартом первенства коэффициент на чемпионство "Шахтера" равнялся 1.75, то теперь он стал 1.50. В свою очередь, котировки на "золото" динамовцев просели с 1.95 до 2.20. Таким образом, вероятность чемпионства "горняков", согласно оценкам букмекеров, возросла с 48 до 56 процентов, тогда как вероятность завоевания титула киевлянами упала с 43 до 38 процентов.

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Третьим претендентом на чемпионский титул продолжает оставаться "Заря". Вероятность ее чемпионства выросла с 4 до 6 процентов.

Котировки на чемпиона после трех туров (и до начала сезона)

Шахтер – 1.50 (1.75)

Динамо – 2.20 (1.95)

Заря – 15.00 (23.00)

Александрия – 40.00 (32.00)

Карпаты – 100.0 (324.0)

ФК Львов – 100.0 (324.0)

Днепр-1 – 100.0 (324.0)

Десна – 100.0 (324.0)

ФК Мариуполь – 100.0 (324.0)

Ворскла – 100.0 (101.0)

Колос – 150.0 (324.0)

Олимпик – 150.0 (324.0)

Как мы писали ранее, эксперты оценили игру "Динамо" и "Шахтера" в 3-м туре УПЛ. "На левом фланге "Шахтера" в матче против "Динамо" я не увидел ничего нового. Что касается правого фланга, то я увидел, что у "Шахтера" в атаке сейчас есть свобода действий. Каштру уже перестроил "Шахтер". Это уже не тот "Шахтер" в атаке, который был при Фонсеке", – отметил Вячеслав Шевчук.

Также сообщалось, что "Карпаты" поднялись с дна Премьер-лиги, взяв очко в матче с "Мариуполем". В домашнем поединке с участником Лиги Европы львовяне забили свой первый мяч в сезоне. Он на счету хорвата Войковича.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли за Суперкубок-2019

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