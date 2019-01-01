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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Пердута подарил президенту "Ворсклы" разгром "Колоса": пятый тур УПЛ стартовал с фиаско селян

24 августа, 15:57

Полтавчане не оставили живого места на "Колосе", забив в его ворота три безответных мяча

Игорь Пердута

Игорь Пердута / Фото: Facebook

"Колос" из села Ковалевка Киевской области посыпался. После двух побед на старте футбольного чемпионата Украины дерзкий дебютант высшего дивизиона потерпел второе домашнее поражение кряду. После 1:3 от "Зари" сегодня команда Руслана Костышина на столичной "Оболонь-Арене" была разгромлена "Ворсклой" – 0:3. Это первое крупное поражение селян за время выступлений в "вышке".

Победу полтавчанам в стартовой игре пятого тура УПЛ принесли бывшие игроки сборной Украины – Игорь Пердута и Юрий Коломоец. Первый отличился дублем, второй – добил "Колос". Таким образом "Ворскла" шикарно поздравила с днем рождения президента своего клуба Романа Черняка, которому 24 августа исполнилось 56 лет.

  • "Колос" – "Ворскла" – 0:3
  • Голы: Пердута (4), Пердута (54), Коломоец (73)

Смотрите, как Игорь Пердута открывал счет в матче с "Колосом":

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Первый этап
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Позиция
Команда
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Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
4
4
0
0
10
2
8
12
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В В П
3
ЗаряЗаряЗар
4
2
1
1
6
4
2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: П В Н В
4
ВорсклаВорсклаВор
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 6
Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: В Н В П П
5
КолосКолосКол
5
2
1
2
4
7
-3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П В В
6
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: П В В
7
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П Н В
9
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П
10
КарпатыКарпатыКар
4
1
1
2
4
7
-3
4
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
4
0
0
4
2
8
-6
0
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П

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Как сообщалось ранее, "Шахтер" представил уникальную форму, в которой сыграет против "Мариуполя". Футболки чемпионов Украины в игре пятого тура Премьер-лиги в воскресенье, 25 августа, украсят символ Донецка и надпись "150 років".

Также мы рассказывали, что "Динамо" разругалось с Институтом травматологии. Вопреки рекомендациям отечественных медиков столичный клуб отказался делать операцию своему датскому легионеру Миккелю Дуэлунду, прислушавшись к советам зарубежных специалистов, которые считают, что хирургическое вмешательство может даже навредить полузащитнику. Отметим, что у Дуэлунда - редко встречающаяся травма большого пальца ноги.

Смотрите яркие эмоции наших спортсменов за время независимости:

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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чемпионат Украины Ворскла Полтава Колос Ковалевка Игорь Пердута

Источник: Сегодня|Спорт

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