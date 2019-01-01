Пердута подарил президенту "Ворсклы" разгром "Колоса": пятый тур УПЛ стартовал с фиаско селян

Полтавчане не оставили живого места на "Колосе", забив в его ворота три безответных мяча

Игорь Пердута / Фото: Facebook

"Колос" из села Ковалевка Киевской области посыпался. После двух побед на старте футбольного чемпионата Украины дерзкий дебютант высшего дивизиона потерпел второе домашнее поражение кряду. После 1:3 от "Зари" сегодня команда Руслана Костышина на столичной "Оболонь-Арене" была разгромлена "Ворсклой" – 0:3. Это первое крупное поражение селян за время выступлений в "вышке".

Победу полтавчанам в стартовой игре пятого тура УПЛ принесли бывшие игроки сборной Украины – Игорь Пердута и Юрий Коломоец. Первый отличился дублем, второй – добил "Колос". Таким образом "Ворскла" шикарно поздравила с днем рождения президента своего клуба Романа Черняка, которому 24 августа исполнилось 56 лет.

"Колос" – "Ворскла" – 0:3

Голы: Пердута (4), Пердута (54), Коломоец (73)

Смотрите, как Игорь Пердута открывал счет в матче с "Колосом":

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