Пляжная шиза: ультрас "Динамо" устроили креативный перформанс в матче с "Шахтером"

Но это не помогло

Дерби на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В центральном матче третьего тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". "Горняки" добыли победу - 2:1 благодаря голам Мораеса и Марлос. У киевлян отличился Родригес.

На трибунах стадиона ультрас "Динамо" организовали поддержку команды в стиле пляжной вечеринки. Перед матчем болельщики вывесили тематический баннер: "Геть із пляжу! Ми тут ляжем!"

На баннере изображен молодой человек, который отдыхает на пляже. Позади него виднеется эмблема киевского клуба.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

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Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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