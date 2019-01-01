Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Пляжная шиза: ультрас "Динамо" устроили креативный перформанс в матче с "Шахтером"

Сегодня, 11:30

Но это не помогло

Дерби на "Олимпийском"

Дерби на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В центральном матче третьего тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". "Горняки" добыли победу - 2:1 благодаря голам Мораеса и Марлос. У киевлян отличился Родригес.

На трибунах стадиона ультрас "Динамо" организовали поддержку команды в стиле пляжной вечеринки. Перед матчем болельщики вывесили тематический баннер: "Геть із пляжу! Ми тут ляжем!"

На баннере изображен молодой человек, который отдыхает на пляже. Позади него виднеется эмблема киевского клуба.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

Реклама

Предлагаем вам проголосовать за лучшего, по вашему мнению, игрока в составе "Динамо" и "Шахтера".

В тренде
МИД напомнил Путину: Крым – это Украина
Владимир Путин с крымскими предателями - т.наз "главой" Крыма Сергеем Аксёновым (слева) и незаконным "губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...