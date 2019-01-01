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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Победа на глазах у Беринчика и "шпионов": как "Заря" обыгрывала в Киеве сенсационный "Колос"

Сегодня, 21:15

Луганчане в игре с селянами показали свои удары разведчикам из Испании и знаменитому украинскому боксеру

Беринчик с Генинсоном и Рафаиловым

Беринчик с Генинсоном и Рафаиловым / Фото: Instagram

Стало известно о VIP-гостях на матче третьего тура УПЛ на "Оболонь-Арене", который завершился победой "Зари" над сельским "Колосом" (3:1). Сенсационная команда из Ковалевки после двух выигрышей потерпела свое первое в истории поражение в высшем дивизионе.

За "Зарю" в этой игре болел знаменитый боксер – чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик. Он наблюдал за противостоянием в компании бывшего президента Премьер-лиги Владимира Генинсона и генерального директора луганского клуба Сергея Рафаилова, а после матча поздравил команду Виктора Скрипника на своей странице в Instagram.

Кстати, на игре присутствовали и "шпионы" испанского "Эспаньола", которые просматривали "Зарю" как своего потенциального соперника по четвертому раунду квалификации Лиги Европы.

Обзор матча "Колос" – "Заря" – 1:3

  • "Колос" – "Заря" – 1:3
  • Голы: Д.Костышин (34) – Леднев (27), Русин (45+1), Кабаев (46)
  • "Колос": Яшков – Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов – Задоя – Морозко, Милько, Костышин (Демченко, 46) – Лысенко (Кожушко, 76), Нехтий (Антюх, 60).
  • "Заря": Шевченко – Каменюка (Тымчик, 60), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72) – Кочергин, Иванисеня – Кабаев (Арвеладзе, 83), Леднев, Хомченовский – Русин.
  • Предупреждения: Задоя, Милько, Морозко, Зозуля – Леднев.

"Есть игры, которые просто хочется выигрывать, потому что конкуренты и турнирная таблица нас подстегивают. Хорошо, что у нас есть футболисты, которые могут забить и с 30-ти метров", – заявил после победы над "Колосом" тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Смотрите гол Леднева с 30 метров

"Не думаю, что займем в Премьер-лиге высокое место. У нас есть своя задача – 8-е место", – сказал, в свою очередь, наставник "Колоса" Руслан Костышин.

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан, а общался с друзьями, с которыми знаком еще по выступлениям за U-19.

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чемпионат Украины Заря Луганск Денис Беринчик Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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