Подарок на юбилей: как "Карпаты" обыгрывали "Олимпик" в чемпионате Украины

В матче 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" проиграл львовским "Карпатам" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Победу гостям принес дубль Алексей Гуцулка, при этом перед своим первым мячом он не реализовал пенальти, но затем первый же сыграл на добивании, а также мяч Франческо Ди Франко.

Хозяева же поля отметились прямой красной карточкой в исполнении Фабиньо и голом с пенальти Сергея Политыло.

"Карпаты" одержали первую победу в сезоне, до этого львовяне имели в своем активе всего один балл. После встречи главный тренер команды Александр Чижевский посвятил победу ветеранам команды, ведь вчера львояне праздновали 50-летний юбилей со дня завоевания Кубка СССР.

А вот "Олимпик" проиграл четвертый матч подряд и является главным аутсайдером на старте Премьер-лиги, а впереди у них матчи с "Динамо" и "Шахтером".

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"Олимпик" – "Карпаты" – 1:3

Голы: Гуцуляк (26, 65), Ди Франко (42) – Политыло (62, пен)

"Олимпик": Пеньков, Снурницын (Пасич, 31), Гришко, Зотько, Цымбалюк (Пасич, 78), Завийский, Салу, Фабиньо, Тейшейра, Захеди (Политыло, 59), Диэйе.

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"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак (Якимец, 70), Кучер, Мартинс, Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Лейус, 76), Войкович, Вакуленко, Понде (Жоао Диого, 81).

Предупреждения: Диэйе (4), Фабиньо (10), Пасич (32), Вакуленко (35), Дубинчак (61).

Удаление: Фабиньо (25).

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве.

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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