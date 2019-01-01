Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Подарок на юбилей: как "Карпаты" обыгрывали "Олимпик" в чемпионате Украины

Сегодня, 19:54

Голы и лучшие моменты матча 4-го тура чемпионата Украины в Киеве

В матче 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" проиграл львовским "Карпатам" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Победу гостям принес дубль Алексей Гуцулка, при этом перед своим первым мячом он не реализовал пенальти, но затем первый же сыграл на добивании, а также мяч Франческо Ди Франко.

Хозяева же поля отметились прямой красной карточкой в исполнении Фабиньо и голом с пенальти Сергея Политыло.

"Карпаты" одержали первую победу в сезоне, до этого львовяне имели в своем активе всего один балл. После встречи главный тренер команды Александр Чижевский посвятил победу ветеранам команды, ведь вчера львояне праздновали 50-летний юбилей со дня завоевания Кубка СССР.

А вот "Олимпик" проиграл четвертый матч подряд и является главным аутсайдером на старте Премьер-лиги, а впереди у них матчи с "Динамо" и "Шахтером".

Реклама

"Олимпик" – "Карпаты" – 1:3
Голы: Гуцуляк (26, 65), Ди Франко (42) – Политыло (62, пен)

"Олимпик": Пеньков, Снурницын (Пасич, 31), Гришко, Зотько, Цымбалюк (Пасич, 78), Завийский, Салу, Фабиньо, Тейшейра, Захеди (Политыло, 59), Диэйе.

В тренде
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак (Якимец, 70), Кучер, Мартинс, Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Лейус, 76), Войкович, Вакуленко, Понде (Жоао Диого, 81).

Предупреждения: Диэйе (4), Фабиньо (10), Пасич (32), Вакуленко (35), Дубинчак (61).

Удаление: Фабиньо (25).

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве. 

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
ЗаряЗаряЗар
3
2
1
0
5
2
3
7
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
4
КолосКолосКол
4
2
1
1
4
4
0
7
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В В П Н
5
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П Н
7
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
9
КарпатыКарпатыКар
4
1
1
2
4
7
-3
4
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н В
10
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
-2
3
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
12
ОлимпикОлимпикОли
4
0
0
4
2
8
-6
0
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

обзор видео голов чемпионат Украины Карпаты Львов Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из селаЧУ по футболу 2019
Красотки, которые очаровали игроков
Красотки, которые очаровали игроков "Шахтера": яркие фото спутниц футболистовФутбол

Новости партнеров

Loading...