Полгода вне футбола: футболист "Шахтера" получил тяжелую травму в матче Премьер-лиги

Александр Пихаленок / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Пихаленок выбыл на длительный срок. На 74-й минуте вчерашнего поединка со "Львовом" в 4-м туре чемпионата Украины футболист покинул поле из-за травмы.

По сообщению медицинской службы "Шахтера", у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован.

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Напомним, "Шахтер" одержал уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голам Дентиньо и Марлоса, а Алан Патрик упустил возможность сделать счет разгромным, не реализовав пенальти.

Обзор матча "Львов" – "Шахтер" (0:2)

Напомним, что ранее букмекеры пересмотрели коэффициент на победу "Динамо" в чемпионской гонке с "Шахтером". Если перед стартом первенства коэффициент на чемпионство "Шахтера" равнялся 1.75, то теперь он стал 1.50. В свою очередь, котировки на "золото" динамовцев просели с 1.95 до 2.20. Таким образом, вероятность чемпионства "горняков", согласно оценкам букмекеров, возросла с 48 до 56 процентов, тогда как вероятность завоевания титула киевлянами упала с 43 до 38 процентов.

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