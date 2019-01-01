Полузащитник "Мариуполя" пригрозил испортить "Шахтеру" праздник

Илья Путря / Фото: Facebook

Полузащитник ФК "Мариуполь" Илья Путря поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура УПЛ против "Шахтера". Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и день Шахтера. А сам матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист".

"Наше поражение от "АЗ Алкмаар" в Лиге Европы было обидное, но мы успели отойти. Разобрали игры, сделали выводы, готовимся к "Шахтеру", - заявил полузащитник "Мариуполя" Илья Путря. - Мы отдадим все силы на поле, а там уже как получится. Но будем играть только на победу. День Шахтера? Мы постараемся испортить им праздник и привезти очки в Мариуполь".

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Отметим, что Путря, как и многие игроки "Мариуполя", является воспитанником донецкого "Шахтера", и для него предстоящий матч будет весьма принципиальным.

"Я жду этот матч. Мне очень хочется себя именно в игре с "Шахтером" показать, – говорит Илья. - Тем более там собраны самые лучшие футболисты и Украины, и очень сильные бразильские исполнители. На их фоне хочется себя проявить. Мы сейчас на тренировках уделяем особое внимание действиям в атаке. Поэтому будем стараться забить, получится или нет, покажет игра".

Как мы писали ранее, коуч "Шахтера" прокомментировал перестановки на посту главного тренера "Динамо". "Знаю, что Михайличенко уже был чемпионом с "Динамо" в 2004 году. Очень хороший в прошлом футболист национальной сборной. Это тренер, который глубоко знает украинский футбол, и я уверен, что он проведет великолепную работу в "Динамо", – заявил Луиш Каштру.

Также сообщалось, что игрок "Шахтера" Виктор Коваленко может сыграть впервые в сезоне после травмы. "На сколько процентов готов? Можно сказать, на 100. Поработал с тренером по физподготовке. Чувствую себя хорошо", – признался полузащитник "горняков".

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