Поражение перед Лигой Европы: обзор матча "Заря" – "Александрия" в чемпионате Украины

"Александрия" обыграла "Зарю" в матче 4-го тура чемпионата Украины. Дубль в матче оформил Кирилл Ковалец, а у луганчан голом со штрафного отметился Богдан Леднев. Это поражение стало для Виктора Скрипника первым во главе "Зари" во всех турнирах, а "Александрия" выиграла второй подряд матч и поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата Украины.

"Заря" – "Александрия" – 1:2

Голы: Леднев (88) – Ковалец (57, 75)

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Громов (Русин, 66), Хомченовский (Леднев, 71), Юрченко, Кочергин, Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Чеберко.

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"Александрия": Панькив, Шендрик, Дубра, Мирошниченко, Пашаев, Третьяков, Лучкевич (Задерака, 69), Банада, Ковалец (Довгий, 84), Гречишкин, Безбородько (Ситало, 46).

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Предупреждения: Банада (22), Тымчик (31), Лучкевич (36), Чеберко (59), Пашаев (70), Русин (71), Ковалец (80), Абу-Ханна (83).

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве.

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

А "Шахтер" с жуткой травмой и двумя голами оторвался от "Динамо" уже на шесть очков. "Горняки" не испытали проблем с прохождением обороны "Львова". Но рискуют потерять сразу двух игроков из-за повреждений.

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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