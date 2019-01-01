Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Поражение перед Лигой Европы: обзор матча "Заря" – "Александрия" в чемпионате Украины

Сегодня, 22:13

Голы и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Запорожье

"Александрия" обыграла "Зарю" в матче 4-го тура чемпионата Украины. Дубль в матче оформил Кирилл Ковалец, а у луганчан голом со штрафного отметился Богдан Леднев. Это поражение стало для Виктора Скрипника первым во главе "Зари" во всех турнирах, а "Александрия" выиграла второй подряд матч и поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата Украины.

"Заря" – "Александрия" – 1:2
Голы: Леднев (88) – Ковалец (57, 75)

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Громов (Русин, 66), Хомченовский (Леднев, 71), Юрченко, Кочергин, Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Чеберко.

Реклама

"Александрия": Панькив, Шендрик, Дубра, Мирошниченко, Пашаев, Третьяков, Лучкевич (Задерака, 69), Банада, Ковалец (Довгий, 84), Гречишкин, Безбородько (Ситало, 46).

В тренде
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

Предупреждения: Банада (22), Тымчик (31), Лучкевич (36), Чеберко (59), Пашаев (70), Русин (71), Ковалец (80), Абу-Ханна (83).

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве. 

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

А "Шахтер" с жуткой травмой и двумя голами оторвался от "Динамо" уже на шесть очков. "Горняки" не испытали проблем с прохождением обороны "Львова". Но рискуют потерять сразу двух игроков из-за повреждений.

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

обзор видео голов чемпионат Украины Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из селаЧУ по футболу 2019
Красотки, которые очаровали игроков
Красотки, которые очаровали игроков "Шахтера": яркие фото спутниц футболистовФутбол

Новости партнеров

Loading...