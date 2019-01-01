"Поставьте себя на место Суркиса": в России объяснили, почему тренером "Динамо" назначили Михайличенко

Новый тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Известный российский журналист Алексей Андронов, сотрудничающий с киевскими динамовцами в качестве агента, пролил свет на то, почему президент украинского клуба Игорь Суркис вместо Александра Хацкевича назначил главным тренером "Динамо" Алексея Михайличенко. "Если дать Михайличенко еще один шанс, то он может им воспользоваться", – сказал при этом Суркис, как бы извиняясь перед Михайличенко на скоропалительное увольнение в 2004-м.

Напомним, болельщики киевской команды, в основной своей массе, отрицательно отнеслись к назначению Алексея Михайличенко. Согласно результатам опроса на сайте "Сегодня", Михайличенко хотели видеть новым тренером "Динамо" лишь три процента респондентов. Тогда как большинство склонялось к кандидатуре Юрия Вернидуба.

"Смотрите внимательно расклад, – написал на своей странице в Facebook Алексей Андронов. – Пусть "Динамо" и не очень много предстоит сыграть в ближайший месяц – но скоро Лига Европы. Тренеру со стороны потребовалось бы время на элементарное знакомство с игроками. На разбор "кто есть кто". Кто бы ни был этим тренером – Юрий Вернидуб, Массимо Каррера, или Роджер Шмидт. И здесь неважно то, что Вернидуб, например, наверняка, смотрит все матчи Динамо. Смотреть – мало. Михайличенко же знает эту команду, как никто. Будучи спортивным директором, он ее СОБИРАЛ. Он знает особенности всех игроков, смотрел их игры. Ему не нужно время на раскачку. Это раз".

Тренерский штаб "Динамо" / Фото: Dynamo.kiev.ua

"Поставьте себя на место Суркиса, – продолжает Алексей Андронов. – Команда угодила в шторм, начать сейчас глобальную перестройку – значит с большой вероятностью перечеркнуть все, что делалось два года ДО. Думаю, Михайличенко – это последний "динамовский" тренер. Только от него зависит сейчас, сколько он проработает. Но потом наверняка будет иностранец. Просто искать иностранца по ходу сезона – очень сложно. К этому процессу нужно готовиться заранее. Переговоры – тоже не 15-20 минут. Здесь: предложили-подумал-принял. Там так не бывает".

Евтушенко и Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"К тому же иностранцев не приглашают просто так. Под них или подбирается состав (а он уже подобран), или им вообще это отдается на откуп. У Жерара Улье когда-то был шанс возглавить "Динамо" – он и не особо разбираясь в том составе сказал, что миллионов 40 на усиление нужно", – заключил Алексей Андронов.

Алексей Андронов. Фото – Facebook

Как мы писали ранее, российский журналист поспособствовал переходу игрока в киевское "Динамо". Алексей Андронов рассказал, что благодаря ему участию в лагере вице-чемпионов Украины оказался Жерсон Родригес из сборной Люксембурга.

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