Президент "Динамо": "Если дать Михайличенко еще один шанс, то он может им воспользоваться"

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Отметим, что ранее был представлен весь тренерский штаб киевлян.

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"Контракт подписан на три года. Конечно, с поставленными задачами, которые должны выполняться. Знаете, я был бы не против найти тренера, который бы работал десять лет с командой, но при этом должны выполняться задачи. Сколько раз я увольнял тренеров, но у меня всегда было лишь одно неприятное впечатление.

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Тогда, когда после "Трабзонспора" я убрал Михайличенко. Если взять мою логику, философию: Хацкевич ничего не выиграл, хотя провел три сезона. А Михайличенко выиграл два чемпионата подряд, и проиграл "Трабзонспора". Возможно, я тогда был молодым и горячим. Поэтому я считаю, что если дать Михайличенко еще один шанс, то он может им воспользоваться. На сегодня лучше чем Михайличенко не знает команду никто! Он ее комплектовал, он знает как с ней работать. Я надеюсь, что он принесет в нее новые идеи и даст новый импульс," – рассказал Игорь Суркис.

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

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Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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