Президент "Динамо": "Если дать Михайличенко еще один шанс, то он может им воспользоваться"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Отметим, что ранее был представлен весь тренерский штаб киевлян.
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"Контракт подписан на три года. Конечно, с поставленными задачами, которые должны выполняться. Знаете, я был бы не против найти тренера, который бы работал десять лет с командой, но при этом должны выполняться задачи. Сколько раз я увольнял тренеров, но у меня всегда было лишь одно неприятное впечатление.
Тогда, когда после "Трабзонспора" я убрал Михайличенко. Если взять мою логику, философию: Хацкевич ничего не выиграл, хотя провел три сезона. А Михайличенко выиграл два чемпионата подряд, и проиграл "Трабзонспора". Возможно, я тогда был молодым и горячим. Поэтому я считаю, что если дать Михайличенко еще один шанс, то он может им воспользоваться. На сегодня лучше чем Михайличенко не знает команду никто! Он ее комплектовал, он знает как с ней работать. Я надеюсь, что он принесет в нее новые идеи и даст новый импульс," – рассказал Игорь Суркис.
Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.
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