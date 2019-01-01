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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Президент "Динамо": "Фанаты меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу"

Сегодня, 10:10

Игорь Суркис – о болельщиках и новом тренере

Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о смене главного тренера, а также поделился мнением о болельщиках команды, которые критикую команду.

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"У нас очень сильный конкурент – донецкий "Шахтер". Эта команда хорошо укомплектована, с хорошими финансовыми возможностями и хорошей философией. У киевского "Динамо" таких финансовых возможностей нет. И это все знают, я это не скрываю. Критиковать можно. Кто-то пускай придет и скажет: мы готовы поучаствовать в этом процессе по становлению команды. И с деньгами команду можно не сделать, а без денег точно ее не сделаешь. Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением. Они меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу.

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Вот если вся эта масса, которая критикует, будет приходить на футбол, тогда можно будет прислушаться. А они ж не приходят на футбол. Они только сидят в интернете и гадости пишут. Может, им лицо Суркиса не нравится, и они пишут гадости про меня. Я болельщиков могу слушать вот эту 41 тысячу, которая пришла подержать команду с "Брюгге". Которые, кстати, не освистывали команду, а аплодировали, даже при том, что команда вылетела. Хотя раньше после таких поражений команду освистывали. А теперь поддерживали, потому что игроки отдались игре полностью", – рассказал Игорь Суркис.

Напомним, что несколько дней назад вместо Александра Хацкевича назначили главным тренером "Динамо" Алексея Михайличенко.

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Динамо Киев Игорь Суркис Алексей Михайличенко

Источник: Про футбол

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