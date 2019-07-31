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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Привет Хацкевичу: как ненужные "Динамо" игроки принесли победу "Днепр-1" в УПЛ

Сегодня, 22:09

Чемпионы мира в составе молодежной сборной Украины стали героями дебютного матча "Днепр-1" в Премьер-лиге

Привет Хацкевичу: как ненужные "Динамо" игроки принесли победу "Днепр-1" в УПЛ ЧУ по футболу 2019 Чемпионы мира в составе молодежной сборной Украины стали героями дебютного матча "Днепр-1" в Премьер-лиге

"Днепр-1" обыграл донецкий "Олимпик" в матче первого тура чемпионата Украины. Счет в матче был открыт уже на второй минуте – исторический для днепрян мяч записал на своей счет Сергей Булеца. А уже спустя семь минут Владислав Супряга удвоил преимущество. Ужев компенсированное время хозяева поля могли довести счет до разгромного, но арбитр отменил гол Игоря Загальского из-за сомнительного офсайда.

Интересно, что Булеца и Супряга принадлежат "Динамо", а в "Днепр-1" выступают на правах аренды. Летом чемпионы мира U-20 оказались ненужными Александру Хацкевичу, но пришлись ко двору дебютанту Премьер-лиги и доказывают свою полезность с первого же матча.

"Днепр-1" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Булеца (2), Супряга (9)

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"Днепр-1": Клищук, Лопыренок, Романюк, Шаповал, Логинов, Булеца (Коркишко, 73), Батагов, Назаренко (Загальский, 78), Когут, Чичиков, Супряга.

"Олимпик": Пеньков, Гришко, Трубочкин (Тейшейра, 46), Цымбалюк (Салу, 58), Вантух, Политыло, Ксенз, Фабиньо, Завийский (Пасич, 82), Абубакар, Диэйе.

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Предупреждения: Батагов (18), Романюк (34), Абубакар (56).

Напомним, ранее в "Динамо" рассказали, почему не нашли места в составе герою чемпионата мира. "Супряга - не Роналду" – заявил ассистент главного тренера киевлян Максим Шацких.

Также сообщалось, что чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистам надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники.

В чемпионате Украины заработали и не забили первый пенальти в сезоне:

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Источник: Сегодня|Спорт

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