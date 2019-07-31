Прогноз центрального матча тура "Александрия" – "Шахтер": шансы на победу бронзовых призеров равны 12 процентам

Сегодня чемпион прошлого сезона "Шахтер" сыграет матч первого тура нового чемпионата. Поединок против бронзового призера "Александрии" пройдет на стадионе "Ника" в Александрии и начнется в 19:00. На нашем сайте будет доступен текстовый онлайн матча с комментариями ключевых эпизодов и видео-повторами голов. На ТВ матч будет транслировать канал "Футбол 2".
"Александрия" – "Шахтер" смотреть онлайн трансляцию
Прогноз букмекеров на матч "Александрия" – "Шахтер". Аналитики контор называют "горняков" большими фаворитами этого поединка. Так, коэффициент на первую победу Луиша Каштру в официальном матче составляет 1.40, тогда как коэффициент на победу "Александрии" равен 7.70, а на ничью – 4.80. Таким образом, вероятность победы "Шахтера" в первом туре нового сезона Премьер-лиги составляет 68 процентов. Шансы на успех "Александрии" – 12 процентов, на ничью – 20.
Также в среду состоится матч первого тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Динамо", начало – в 19:30. А в 19:00 стартует матч "Днепр-1" – "Олимпик".
"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн
Напомним, что 28 июля в Украине стартовал футбольный сезон. В битве за Суперкубок Украины "Динамо" в Одессе обыграло "Шахтер" со счетом 2:1
Владимир Зеленский на матче:
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