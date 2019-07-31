Чемпионы прибыли. "Горняки" - фавориты матча против "Александрии". Фото shakhtar.com

Прогноз центрального матча тура "Александрия" – "Шахтер": шансы на победу бронзовых призеров равны 12 процентам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-07-31T13:57:39+03:00 ЧУ по футболу 2019 Коэффициенты букмекеров на матч первого тура чемпионата Украины по футболу

Сегодня чемпион прошлого сезона "Шахтер" сыграет матч первого тура нового чемпионата. Поединок против бронзового призера "Александрии" пройдет на стадионе "Ника" в Александрии и начнется в 19:00. На нашем сайте будет доступен текстовый онлайн матча с комментариями ключевых эпизодов и видео-повторами голов. На ТВ матч будет транслировать канал "Футбол 2".

"Александрия" – "Шахтер" смотреть онлайн трансляцию

Прогноз букмекеров на матч "Александрия" – "Шахтер". Аналитики контор называют "горняков" большими фаворитами этого поединка. Так, коэффициент на первую победу Луиша Каштру в официальном матче составляет 1.40, тогда как коэффициент на победу "Александрии" равен 7.70, а на ничью – 4.80. Таким образом, вероятность победы "Шахтера" в первом туре нового сезона Премьер-лиги составляет 68 процентов. Шансы на успех "Александрии" – 12 процентов, на ничью – 20.

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Также в среду состоится матч первого тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Динамо", начало – в 19:30. А в 19:00 стартует матч "Днепр-1" – "Олимпик".

"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн

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Напомним, что 28 июля в Украине стартовал футбольный сезон. В битве за Суперкубок Украины "Динамо" в Одессе обыграло "Шахтер" со счетом 2:1

Владимир Зеленский на матче:

Владимир Зеленский на матче "Динамо" – "Шахтер" Видео: Канал Футбол

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