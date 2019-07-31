Прогноз на матч "Карпаты" – "Динамо": с вероятностью в 70 процентов победят киевляне

Сегодня вице-чемпион прошлого сезона "Динамо" сыграет матч первого тура нового чемпионата. Поединок против "Карпат" пройдет во Львове на стадионе "Украина" и начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступен текстовый онлайн матча с комментариями ключевых эпизодов и видео-повторами голов.
"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн трансляцию 1 тур чемпионата Украины
Прогноз букмекеров на матч "Карпаты" – "Динамо". Эксперты называют гостей большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу команды Александра Хацкевича составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.90. Таким образом, вероятность победы "Динамо" в стартовом туре Премьер-лиги нового сезона оценивается в 70 процентов, вероятность успеха "Карпат" – 11 процентов, ничьей – 19.
Также в среду состоится центральный матч первого тура чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер".
"Александрия" – "Шахтер" онлайн
Напомним, что 28 июля в Украине стартовал футбольный сезон. В битве за Суперкубок Украины "Динамо" в Одессе обыграло "Шахтер" со счетом 2:1
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