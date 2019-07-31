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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Прогноз на матч "Карпаты" – "Динамо": с вероятностью в 70 процентов победят киевляне

Сегодня, 12:39

Котировки букмекеров на поединок первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги

Матч "Карпаты" - "Динамо" начнется в 19:30. Фото fcdynamo.kiev.ua

Матч "Карпаты" - "Динамо" начнется в 19:30. Фото fcdynamo.kiev.ua

Прогноз на матч "Карпаты" – "Динамо": с вероятностью в 70 процентов победят киевляне https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2-1564512721.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2-1564512721.png ЧУ по футболу 2019 Котировки букмекеров на поединок первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги

Сегодня вице-чемпион прошлого сезона "Динамо" сыграет матч первого тура нового чемпионата. Поединок против "Карпат" пройдет во Львове на стадионе "Украина" и начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступен текстовый онлайн матча с комментариями ключевых эпизодов и видео-повторами голов.

"Карпаты" – "Динамо" смотреть онлайн трансляцию 1 тур чемпионата Украины

Прогноз букмекеров на матч "Карпаты" – "Динамо". Эксперты называют гостей большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу команды Александра Хацкевича составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.90. Таким образом, вероятность победы "Динамо" в стартовом туре Премьер-лиги нового сезона оценивается в 70 процентов, вероятность успеха "Карпат" – 11 процентов, ничьей – 19.

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Также в среду состоится центральный матч первого тура чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер".

"Александрия" – "Шахтер" онлайн

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Напомним, что 28 июля в Украине стартовал футбольный сезон. В битве за Суперкубок Украины "Динамо" в Одессе обыграло "Шахтер" со счетом 2:1

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Источник: Сегодня|Спорт

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