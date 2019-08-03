Речное дерби в чемпионате Украины завершилось в пользу "Десны"

Черниговская "Десна" обыграла полтавскую "Ворсклу" в матче второго тура чемпионата Украины. Хозяева поля вышли вперед достаточно быстро – уже на 19-й минуте забитым мячом отличился Владислав Калитвинцев. Тем не имение, судьба победителя встречи оставалась неопределенной почти до самого оконца встречи, пока Александр Филлипов не удвоил преимущество "Десны" и не снял все вопросы.
"Десна" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Калитвинцев (19), Филиппов (79)
"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 46), Фаворов, Калитвинцев (Конопля, 87), Богданов (Западня, 75), Филиппов.
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Кане, Мартыненко, Петрович (Челядин, 87), Скляр (Коломоец, 76), Габелок, Шехич, Артур (Ребенок, 73), Васин.
Предупреждения: Мостовой (22), Шехич (31), Пердута (40), Огиря (53), Паст (85), Васин (90+2)
Напомним, в стартовом матче второго тура "Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве двух представителей Лиги Европы. Азовцы набрали первые очки, а "Александрия" потерпела второе поражение подряд.
Напомним, футбольный сезон в Украине открывал матч за Суперкубок. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
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