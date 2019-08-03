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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Речное дерби в чемпионате Украины завершилось в пользу "Десны"

Сегодня, 21:37

Хозяева поля забили по мячу в каждом из таймов

/ Фото: ФК "Десна" Чернигов

Речное дерби в чемпионате Украины завершилось в пользу "Десны" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0 ЧУ по футболу 2019 Хозяева поля забили по мячу в каждом из таймов

Черниговская "Десна" обыграла полтавскую "Ворсклу" в матче второго тура чемпионата Украины. Хозяева поля вышли вперед достаточно быстро – уже на 19-й минуте забитым мячом отличился Владислав Калитвинцев. Тем не имение, судьба победителя встречи оставалась неопределенной почти до самого оконца встречи, пока Александр Филлипов не удвоил преимущество "Десны" и не снял все вопросы.

"Десна" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Калитвинцев (19), Филиппов (79)

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 46), Фаворов, Калитвинцев (Конопля, 87), Богданов (Западня, 75), Филиппов.

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"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Кане, Мартыненко, Петрович (Челядин, 87), Скляр (Коломоец, 76), Габелок, Шехич, Артур (Ребенок, 73), Васин.

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Предупреждения: Мостовой (22), Шехич (31), Пердута (40), Огиря (53), Паст (85), Васин (90+2)

Напомним, в стартовом матче второго тура "Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве двух представителей Лиги Европы. Азовцы набрали первые очки, а "Александрия" потерпела второе поражение подряд.

Напомним, футбольный сезон в Украине открывал матч за Суперкубок. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив  два гола в концовке встречи:

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Источник: Сегодня|Спорт

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