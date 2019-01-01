Самый результативный матч сезона: обзор поединка "Ворскла" – "Львов"

Полтавчане обыграли "Львов" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" одержала первую победу в нынешнем сезоне. Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" встречалась с ФК "Львов". Команды выдали самый результативный матч в этом сезоне УПЛ, забив на двоих пять мячей. Хозяева поля дважды выходили вперед благодаря голам Шехича, но львовянам удавалось сравнивать счет. И когда, казалось, ничьей не миновать, фортуна улыбнулась "Ворскле" в компенсированное время. Полтавчане заработали пенальти, который реализовал Васин.

"Ворскла" – "Львов" – 3:2

Голы: Шехич (2, 27), Васин (90+7, пен.) - Бруно (21), Шина (59)

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"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич, Луизао (Скляр, 77), Артур (Ребенок, 86), Коломоец (Васин, 74).

"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Братков, Квасный, Приймак, Мартан, Педро, Бруно, Шина (Богунов, 71), Ренан (Алваро, 46 (Пернамбуко, 88).

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Обзор матча "Ворскла" – "Львов":

Напомним, что сегодня в УПЛ был сыгран центральный матч первого круга: на своем поле "Динамо" проиграло "Шахтеру".

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