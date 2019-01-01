Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Самый результативный матч сезона: обзор поединка "Ворскла" – "Львов"

Сегодня, 22:34

Полтавчане вырвали победу в компенсированное время

Полтавчане обыграли "Львов"

Полтавчане обыграли "Львов" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" одержала первую победу в нынешнем сезоне. Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" встречалась с ФК "Львов". Команды выдали самый результативный матч в этом сезоне УПЛ, забив на двоих пять мячей. Хозяева поля дважды выходили вперед благодаря голам Шехича, но львовянам удавалось сравнивать счет. И когда, казалось, ничьей не миновать, фортуна улыбнулась "Ворскле" в компенсированное время. Полтавчане заработали пенальти, который реализовал Васин.

"Ворскла" – "Львов" – 3:2

Голы: Шехич (2, 27), Васин (90+7, пен.) - Бруно (21), Шина (59)

Реклама

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич, Луизао (Скляр, 77), Артур (Ребенок, 86), Коломоец (Васин, 74).

"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Братков, Квасный, Приймак, Мартан, Педро, Бруно, Шина (Богунов, 71), Ренан (Алваро, 46 (Пернамбуко, 88).

В тренде
Обострение на Донбассе и украинский флаг над оккупированным Крымом: главные события недели
Фото: facebook.com/36obrmp

Обзор матча "Ворскла" – "Львов":

Напомним, что сегодня в УПЛ был сыгран центральный матч первого круга: на своем поле "Динамо" проиграло "Шахтеру".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол чемпионат Украины Ворскла Полтава ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие
Онлайн
Онлайн "Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...