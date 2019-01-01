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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Знойные девушки игроков "Динамо", которые точно разбираются в футболе

Сегодня, 13:54

Очаровательные жены и девушки игроков "Динамо" точно не пропустят поединок в Киеве

Валерия Бойко

Валерия Бойко / Фото: Instagram

Сегодня в третьем туре чемпионата Украины пройдет один из самых ожидаемых матчей нашего футбола – "Динамо" – "Шахтер". Поединок пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 17:00. Также добавим, что на нашем сайте будет проводиться онлайн "Динамо" – "Шахтер", где вы сможете увидеть все голы, а также видеообзор поединка.

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера".

В Киеве футболистов "Динамо" на трибунах будут поддерживать их вторые половинки. Представляем жен и девушек футболистов киевлян.

Алина – жена Виталия Буяльского:

Анна – супруга Сергея Сидорчука:

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Валерия – жена Дениса Бойко:

Нанна – возлюбленная Миккеля Дуэлунда:

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Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

София – девушка Георгия Цитаишвили:

Элайза Валески – спутница Карлоса де Пены:

Кстати, молодежь "Шахтера" добыла волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины U21. "Шахтер" U-21 одержал победу над своими ровесниками из "Динамо" со счетом – 2:1 в матче молодежного первенства Украины.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

Смотрите поединок "Александрия" – "Динамо" в матче чемпионата Украины:

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Источник: Сегодня|Спорт

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