Раздевалка "Шахтера" перед матчем / Фото: Twitter

"Шахтер" – "Карпаты": где смотреть матч чемпионата Украины https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6f6/698/5d46f6698f516.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6f6/698/5d46f6698f516.jpg 2019-08-04T18:14:55+03:00 ЧУ по футболу 2019 Список трансляций поединка второго тура Премьер-лиги

Сегодня в рамках второго тура УПЛ действующий чемпион донецкий "Шахтер" примет львовские "Карпаты", которые лишь в переходных матчах сохранили прописку в высшем дивизионе украинского футбола.

Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины

Любопытно, что "Карпаты" четыре из семи своих самых крупных поражений в чемпионате Украины потерпели от "Шахтера": 0:5 (22.05.2004, 27.11.2011, 10.03.2019) и 1:6 (28.09.2018).

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И в воскресном матче букмекеры считают команду Луиша Каштру явным фаворитом: коэффициент на победу "Шахтера" – 1.16, на ничью – 6.50, на победу "Карпат" – 11.50.

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Начало матча "Шахтер" – "Карпаты" в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1". Также поединок можно посмотреть в интернете в подписке на oll.tv.

Интересно, что против "Карпат" "горняки" сыграют в новой форме. Дизайн вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой "Шахтер" 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Новая экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставшемуся в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" олицетворяет жажду больших побед и память о добытых трофеях.

Ранее в первом туре чемпионата Украины чемпион "Шахтер" на выезде обыграл бронзового призера-2019 "Александрию":

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