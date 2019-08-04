Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Шахтер" – "Карпаты": где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня, 18:14

Список трансляций поединка второго тура Премьер-лиги

Раздевалка "Шахтера" перед матчем

Раздевалка "Шахтера" перед матчем / Фото: Twitter

"Шахтер" – "Карпаты": где смотреть матч чемпионата Украины https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6f6/698/5d46f6698f516.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6f6/698/5d46f6698f516.jpg ЧУ по футболу 2019 Список трансляций поединка второго тура Премьер-лиги

Сегодня в рамках второго тура УПЛ действующий чемпион донецкий "Шахтер" примет львовские "Карпаты", которые лишь в переходных матчах сохранили прописку в высшем дивизионе украинского футбола.

Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины

Любопытно, что "Карпаты" четыре из семи своих самых крупных поражений в чемпионате Украины потерпели от "Шахтера": 0:5 (22.05.2004, 27.11.2011, 10.03.2019) и 1:6 (28.09.2018).

Реклама

И в воскресном матче букмекеры считают команду Луиша Каштру явным фаворитом: коэффициент на победу "Шахтера" – 1.16, на ничью – 6.50, на победу "Карпат" – 11.50.

Читайте также: Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины

В тренде
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: Стерлинг открыл счет
Стадион "Уэмбли"

Начало матча "Шахтер" – "Карпаты" в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1". Также поединок можно посмотреть в интернете в подписке на oll.tv.

Интересно, что против "Карпат" "горняки" сыграют в новой форме. Дизайн вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой "Шахтер" 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Новая экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставшемуся в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" олицетворяет жажду больших побед и память о добытых трофеях.

Ранее в первом туре чемпионата Украины чемпион "Шахтер" на выезде обыграл бронзового призера-2019 "Александрию":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

The Secret Of Thin Body
The Secret Of Thin Body
15 Crazy Animal Selfies That Will Make You Laugh
15 Crazy Animal Selfies That Will Make You Laugh
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 African Tribes You Never Knew Existed
10 African Tribes You Never Knew Existed