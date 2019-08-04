Новая форма в честь победы клуба в Кубке УЕФА стала для "горняков" фартовой

"Шахтер" разгромил "Карпаты" в первом домашнем матче сезона 2019-08-04T21:18:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Новая форма в честь победы клуба в Кубке УЕФА стала для "горняков" фартовой

Донецкий "Шахтер" обыграл львовские "Карпаты" во втором туре чемпионата Украины. Это был первый домашний матч "горняков" в сезоне. На матч подопечные Луиша Каштру вышли в новой форме, дизайн которой посвященный десятилетнему юбилею победы в Кубке УЕФА.

"Горняки" доминировали на поле на протяжении всего первого тайма, но открыть счет смогли открыть на 40-й минуте, когда Марлос оказался в центре нападения и протолкнул мяч мимо вратаря. А спустя пару минут Жуниор Мораес после передачи Тайсона удвоил преимущество хозяев поля. Уже после перерыва Исмаили довел счет до разгромного и снял все вопросы о победителе.

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"Шахтер" – "Карпаты" – 3:0

Голы: Марлос (40), Мораес (45) Исмаили (63)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Марлос, Степаненко (Пихаленок, 83), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 68), Тете, Мораес (Сикан, 68).

"Карпаты": Пидкивка, Дубинчак, Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Клец, Толочко (Якимец, 61), Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Войкович, 79), Карпенко (Лейус, 46).

Предупреждения: Ди Франко (38), Ковтун (49), Алан Патрик (66), Войкович (90+2)

Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.

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