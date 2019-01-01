Скандал из-за большого пальца: как "Динамо" разругалось с институтом травматологии

Миккель Дуэлунд и Игорь Суркис / Фото: Facebook

Киевское "Динамо" разругалось с украинским Институтом травматологии. Причиной стали разногласия по поводу того, нужна ли операция 22-летнему датскому полузащитнику киевлян Миккелю Дуэлунду. Ранее легионер "Динамо" заявил, что ему потребуется операция, а в игру он вернется лишь через шесть недель. Однако теперь стало известно, что Дуэлунд обойдется без хирургического вмешательства.

"Медицинская служба "Динамо" после тщательного осмотра Дуэлунда в Украине в Институте травматологии у ведущих специалистов в области его травмы была не удовлетворена результатами заключений наших врачей и решила проконсультироваться у ведущих европейских специалистов в области травмы стопы в Дании и Германии, – рассказал врач "Динамо" Леонид Миронов. – После обследования сначала в одной стране, а вчера и в другой, они сделали однозначное заключение, что Миккель не нуждается в операции, а ему необходимо консервативное лечение и специальная физическая реабилитация в течение 12-14 дней".

"Клубная медицинская служба "Динамо" с этим абсолютно согласилась, поскольку в Германии Дуэлунд находился в сопровождении нашего ведущего врача Андрея Шморгуна. После проведения консилиума принято решение отказаться от рекомендаций наших специалистов и прислушаться к европейским, которые в один голос заявили, что в случае с Миккелем (а у него редко встречающаяся травма большого пальца ноги) операция не требуется, напротив – она даже может навредить", – отметил динамовский врач Леонид Миронов.

"С разрешения президента клуба и по согласованию с главным тренером принято решение отпустить Миккеля Дуэлунда на реабилитацию в Данию, где ему уже доводилось восстанавливаться у своего реабилитолога после перелома, который он получил в прошлом году. Работой его физиотерапевта мы очень довольны и рекомендовали руководству клуба, чтобы наш футболист прошел там полный курс специального восстановления. 4 сентября Миккель должен вернуться в Киев для контрольного тестирования", – заключил Леонид Миронов.

Как мы писали ранее, в "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: стали известны первые решения Михайличенко на посту главного тренера киевлян. Новый коуч "бело-синих" отказался от услуг финалиста Кубка Америки Карлоса Самбрано, зато возвратил в состав бразильского защитника Сидклея.

Смотрите, как "Динамо" играло в матче за Суперкубок с "Шахтером"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама